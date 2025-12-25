Khẩn trương điều động nhân sự vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM 25/12/2025 15:26

(PLO)- Văn phòng UBND TP.HCM đề nghị các sở, ban, ngành bố trí đủ nhân lực để thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP, đồng thời, bố trí cả nhân sự dự phòng để sẵn sàng tăng cường khi có yêu cầu.

Ngày 25-12, Văn phòng UBND TP.HCM đã có công văn khẩn về việc bố trí, phân công nhân sự lãnh đạo quản lý, nhân sự tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực đảm bảo hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Ảnh: HÀ THƯ

Theo đó, Văn phòng UBND TP đề nghị các sở, ban, ngành, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Bảo hiểm xã hội TP bố trí đủ nhân lực để thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP theo đúng chỉ đạo của TP. Việc bố trí này có thể là điều động hoặc biệt phái. Đồng thời, bố trí, phân công đủ nhân sự dự phòng để sẵn sàng tăng cường khi có yêu cầu.

Các cơ quan, đơn vị nêu trên cần định hướng phân công nhân sự điều động, biệt phái làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP theo từng lĩnh vực, đảm bảo tiếp nhận toàn diện các thủ tục hành chính, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức. Thông báo về Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố trước 13 giờ 30 phút ngày 26-12.

Chủ động phân quyền tài khoản hoặc đề nghị các bộ, ngành phân quyền tài khoản tiếp nhận hồ sơ cho công chức, viên chức điều động, biệt phái.

Tổ chức tập huấn, hướng dẫn; phân công nhân sự đầu mối các phòng chuyên môn để hỗ trợ cho nhân sự điều động, biệt phái có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay từ ngày 29-12.

Ngoài ra, bố trí nhân sự lãnh đạo quản lý trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP để trực tiếp theo dõi hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình, kịp thời điều chỉnh nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thời gian bắt đầu thực hiện từ 7 giờ, ngày 29-12.

Trước đó, theo thông báo của UBND TP.HCM, hết ngày 26-12, bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, kể cả Văn phòng UBND TP.

Kể từ ngày 27-12, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được thực hiện tập trung tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, địa chỉ số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức.