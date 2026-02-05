Airbus, Boeing tìm kiếm, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp quốc phòng Việt Nam 05/02/2026 18:50

(PLO)- Lãnh đạo Airbus và Boeing cho rằng Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam là cơ hội để tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự Triển lãm Hàng không Singapore (Singapore Airshow) 2026, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm gian hàng của Tập đoàn Airbus (Pháp) và Tập đoàn Boeing (Mỹ).

Tại các buổi làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao vị thế hàng đầu thế giới của Airbus và Boeing trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, trực thăng quân sự và công nghiệp quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đến thăm gian hàng của Tập đoàn Airbus (Pháp) và Tập đoàn Boeing (Mỹ). Ảnh: TT

Thượng tướng cảm ơn và ghi nhận những thông tin do lãnh đạo hai tập đoàn chia sẻ tại Singapore Airshow 2026. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hỗ trợ kỹ thuật cho phía Việt Nam.

Ông cũng đề nghị Airbus và Boeing nghiên cứu khả năng hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực như vật tư kỹ thuật, cơ khí chính xác, đóng tàu quân sự, công nghệ thông tin và viễn thông.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng trân trọng mời lãnh đạo Airbus và Boeing tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội.

Lãnh đạo Airbus và Boeing cho rằng Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam là cơ hội để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các cơ quan, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Việt Nam; bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, mang tính chiến lược.

Cùng ngày, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chứng kiến lễ công bố thỏa thuận đặt hàng động cơ Pratt & Whitney cho 44 máy bay Airbus A320neo của Hãng hàng không Vietjet.

Trong khuôn khổ Triển lãm, Thiếu tướng Phan Thị Hoài Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, đã có cuộc gặp song phương với Chuẩn tướng Yew Chee Leung, Phó Thư ký Công nghệ, Bộ Quốc phòng Singapore.

Tại cuộc gặp, hai bên khẳng định trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Singapore ngày càng phát triển tích cực, trong đó hợp tác công nghiệp quốc phòng là một trong những lĩnh vực ưu tiên.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mời lãnh đạo Airbus và Boeing tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam. Ảnh: TT

Bà Vân cho biết Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Singapore sang Việt Nam trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác; đồng thời mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp quốc phòng Singapore tham gia Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ ba, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Phía Singapore bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp, hướng tới các dự án hợp tác thực chất, bền vững, có chiều sâu về công nghệ và kinh tế.

Cũng tại Singapore Airshow 2026, đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel đã có các cuộc tiếp xúc song phương với đại diện Bộ Quốc phòng và doanh nghiệp các nước, qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên.