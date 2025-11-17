Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Triển lãm Hàng không Dubai 17/11/2025 22:29

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất UAE, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm Hàng không Dubai (Dubai Airshow) tại Dubai, UAE và thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng UAE.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Tại triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đã tham quan các gian hàng, tiếp xúc với các doanh nghiệp quốc phòng của UAE và một số nước.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các nước và Việt Nam thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác, phù hợp với năng lực của mỗi bên, thống nhất về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới.

Triển lãm hàng không Dubai là một trong những triển lãm hàng không quốc tế hàng đầu thế giới. Triển lãm năm nay quy tụ gần 1.500 đơn vị triển lãm đến từ 98 quốc gia, với gần 200 máy bay được trưng bày ấn tượng.

Dubai Airshow 2025 còn giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực hàng không và công nghệ quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn tham quan các gian hàng.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia triển lãm thể hiện sự quan tâm đối với hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, khẳng định Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế khác.