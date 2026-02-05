Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 3 mẹ con tử vong ở TP.HCM 05/02/2026 19:11

(PLO)- Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Công điện của Thủ tướng về vụ cháy nhà dân tại địa chỉ C65 Bis, Hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM.

Theo nội dung công điện, khoảng 00 giờ 53 phút ngày 5-2, tại C65 Bis, Hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM đã xảy ra vụ cháy làm ba người trong cùng một gia đình tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo một số nội dung.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cụ thể, UBND TP.HCM được giao chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho gia đình người bị nạn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị 01/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Cùng đó là tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao.

Bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ các sự cố cháy, nổ, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.