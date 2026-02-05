Ông Trần Cẩm Tú: Đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách 05/02/2026 12:36

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ngày 5-2, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương đã đến chúc Tết, tặng quà cho 60 gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo… trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thường trực Ban Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể nhân dân TP.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm lấy dân làm gốc. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Mọi chủ trương, đường lối, chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người có hoàn cảnh khó khăn là chủ trương được Đảng và Nhà nước quan tâm và thực hiện xuyên suốt.

Đây cũng là truyền thống văn hóa tốt đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái. Mỗi dịp Tết đến xuân về, trên mọi miền Tổ quốc diễn ra sôi nổi các hoạt động chăm lo đời sống cho nhân dân để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc.

"Chúng ta vừa đi qua năm 2025 với những thử thách khắc nghiệt chưa từng có. Miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã phải gánh chịu những đợt thiên tai, bão lũ liên tiếp. Những cơn bão chồng bão đã gây ra thiệt hại nặng nề về tài sản, hạ tầng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân", ông Trần Cẩm Tú nói.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết thống nhất, ý chí kiên cường, Đà Nẵng đã từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng.

Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Đà Nẵng đã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, khởi công xây dựng sáu trường học nội trú tại sáu xã biên giới. TP cũng hoàn thành sửa chữa 361 nhà hư hỏng, xây mới 144 ngôi nhà cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ TP tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 55 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Đặc biệt phải quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, công nhân lao động, người nghèo, người khó khăn. Việc này không chỉ thực hiện trong dịp lễ, Tết mà phải được triển khai thường xuyên, liên tục, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Sáng cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư đã tới thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự (97 tuổi, ngụ phường Hải Châu); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Thúc Bá (82 tuổi, ngụ phường Hòa Cường).