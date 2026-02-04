Thành ủy TP.HCM yêu cầu kịp thời xử lý các góp ý của nhân dân về chỉnh trang Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa 04/02/2026 19:25

(PLO)- Về việc chỉnh trang Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa có nhiều ý kiến, Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu phải cầu thị lắng nghe, kịp thời xử lý.

Ngày 4-2, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có công văn truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy TP.HCM về chỉnh trang một số tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn TP.

Cụ thể, thời gian qua, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy TP.HCM về đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị, một số công trình đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân và sự đồng hành, hưởng ứng tích cực, trách nhiệm, khẩn trương của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ.

Hình ảnh chỉnh trang Chợ Bến Thành.

Thường trực Thành ủy TP.HCM ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp, sự tích cực chuẩn bị triển khai của các cơ quan có liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số công trình như chỉnh trang cảnh quan trước Chợ Bến Thành, khu vực Hồ Con Rùa...) ghi nhận nhiều ý kiến phản hồi của người dân và dư luận xã hội... Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu Đảng ủy UBND TP.HCM lãnh đạo UBND TP phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện.

"Tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý phát sinh (nếu có)", văn bản nêu rõ.

Cùng đó, tăng cường kiểm tra thực địa, trao đổi với đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, tổ chức thi công phù hợp; chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng.

Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy trong nắm bắt tình hình dư luận xã hội; kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền khách quan, toàn diện về chủ trương đúng đắn của TP.HCM và sự tham gia của các nhà tài trợ, các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các công trình; thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và kịp thời xử lý các ý kiến đóng góp của người dân.