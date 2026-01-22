Chợ Bến Thành hơn trăm tuổi 'thay áo mới' đón Tết

(PLO)- Các công nhân khẩn trương thi công, chỉnh trang nhiều hạng mục của chợ Bến Thành (TP.HCM), nhằm tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
Chợ Bến Thành là một trong những công trình tại trung tâm TP.HCM được chỉnh trang, tạo cảnh quan để phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán 2026.
Chiều 21-1, dưới cái nắng gay gắt tại trung tâm TP.HCM, các công nhân vẫn tất bật sơn mới các mảng tường, mái tôn, sửa chữa vỉa hè, thay mới các hạng mục xuống cấp... của chợ Bến Thành. Dự kiến, việc "thay áo mới" cho ngôi chợ hơn 100 tuổi sẽ hoàn thành trước ngày 10-2 để kịp phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.
Phần mái tôn được thay mới một số vị trí xuống cấp, phần lớn được công nhân phủ lớp "áo mới" với màu đỏ chủ đạo. Dù thời tiết nắng gay gắt nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ bàn giao công trình.