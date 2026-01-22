Chợ Bến Thành hơn trăm tuổi 'thay áo mới' đón Tết 22/01/2026 08:00

(PLO)- Các công nhân khẩn trương thi công, chỉnh trang nhiều hạng mục của chợ Bến Thành (TP.HCM), nhằm tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chợ Bến Thành là một trong những công trình tại trung tâm TP.HCM được chỉnh trang, tạo cảnh quan để phục vụ nhu cầu du xuân của người dân và du khách dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chiều 21-1, dưới cái nắng gay gắt tại trung tâm TP.HCM, các công nhân vẫn tất bật sơn mới các mảng tường, mái tôn, sửa chữa vỉa hè, thay mới các hạng mục xuống cấp... của chợ Bến Thành. Dự kiến, việc "thay áo mới" cho ngôi chợ hơn 100 tuổi sẽ hoàn thành trước ngày 10-2 để kịp phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

Chợ Bến Thành tọa lạc tại đường Lê Lợi, phường Bến Thành, TP.HCM. Chợ được xây dựng năm 1912, tổng diện tích khoảng 13.000m2 với thiết kế tháp đồng hồ ở mặt cổng chính (hướng Nam).

Phần mái tôn được thay mới một số vị trí xuống cấp, phần lớn được công nhân phủ lớp "áo mới" với màu đỏ chủ đạo. Dù thời tiết nắng gay gắt nhưng các công nhân vẫn miệt mài làm việc để kịp tiến độ bàn giao công trình.

Khoảng 90% phần mái tôn của chợ đã được phủ sơn đỏ, tạo điểm nhấn độc đáo cho công trình kiến trúc hơn 100 tuổi giữa lòng đô thị hiện đại.

Khu vực phía trước cổng chợ Bến Thành được dựng hàng rào để cải tạo không gian cây xanh, phục vụ nhu cầu vui chơi, chụp ảnh của du khách vào dịp Tết.

Các mảng tường xung quanh chợ cũng được công nhân phủ sơn mới.

Màu sơn mới được sơn trùng khớp với gam màu cũ, các chi tiết kiến trúc cũng được giữ nguyên theo đúng yêu cầu của TP khi chỉnh trang chợ.

Phần vỉa hè tại một số vị trí quanh chợ cũng được sửa chữa, thi công mới để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người đến chợ tham quan, mua sắm trong ngày thường lẫn dịp Tết.

Khu vực cửa Tây, chợ Bến Thành sau khi chỉnh trang, cờ Tổ Quốc, cờ chào mừng cũng được thay mới.