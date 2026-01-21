Vợ chồng nông dân 9X Vĩnh Long 'chốt đơn' hàng vạn chậu hoa Tết trên TikTok Shop 21/01/2026 17:00

(PLO)- Sự chuyển dịch sang TikTok Shop không chỉ mang lại con số tăng trưởng kỷ lục mà còn thay đổi hoàn toàn diện mạo cái Tết của những người nông dân miền Tây.

Thay vì chỉ bán những chậu hoa và cây kiểng quanh quẩn bên sông, rồi hồi hộp chờ đợi sức mua như truyền thống, đôi vợ chồng trẻ chưa đầy 30 tuổi - Võ Đắc Thọ và Hồ Thị Mộng Thơ tại Vĩnh Long chọn kinh doanh online để tiếp cận nhiều khách hơn trên mọi miền Tổ quốc.

Bài học từ những điểm "1 sao" và cú hích bất ngờ

Năm 2023, Vựa cây giống Huyền Linh bắt đầu hành trình trên TikTok Shop sau hơn 3 năm kinh doanh lối cũ. Ban đầu, anh Thọ và chị Thơ chỉ xem đây là một phép thử "cầu may" với hy vọng duy trì được 10-20 đơn hàng mỗi ngày như bán trên mạng xã hội.

Những ngày đầu khởi nghiệp trên không gian số đầy rẫy những lúng túng, chị Thơ đã nhớ lại phiên livestream đầu tiên chỉ có 4-5 người xem, thực chất toàn là người thân vào ủng hộ. Khó khăn chưa dừng lại ở đó khi lượng đơn bắt đầu nhích dần lên, đôi vợ chồng trẻ lại đối mặt với bài toán vận hành. Do chưa có kinh nghiệm đóng gói cây cảnh đi xa, hàng đến tay khách bị hư hại, dập nát, khiến shop nhận về hàng loạt đánh giá 1 sao.

"Chúng tôi không biết phải xử lý ra sao khi tỉ lệ điểm của shop rất thấp. Sau đó, hai vợ chồng phải ngưng bán nửa tháng để đi học hỏi lại cách đóng hàng, cách vận hành, sau đó mới duy trì shop được ổn định như hiện nay", chị Thơ chia sẻ.

Cũng theo chị Thơ, bước ngoặt lớn nhất, giúp shop chị "trưởng thành" đến vào dịp gần Tết khi nhận hỗ trợ từ chuyên viên ngành hàng TikTok Shop về việc các KOL lớn như Long Chun, Miu Lê sẽ xuống tận vườn ở miền Tây để livestream hỗ trợ bà con. Chị Thơ kể, ban đầu ngỡ ngàng như sợ gặp một cú lừa, nhưng chỉ khi đoàn quay phim xuất hiện tại vườn, niềm tin mới được củng cố.

Từ phiên livestream ấy, shop chị bùng nổ doanh số lên 200-300 đơn/ngày, con số nằm ngoài sức tưởng tượng của chủ vườn. Đặc biệt, vào vụ hoa Tết năm 2025, chị Thơ tự thử sức livestream bán hoa và kết quả vượt mong đợi khi 20.000 chậu cúc mâm xôi đã bán hết dù chỉ mới ngoài 20 tháng Chạp.

"Đến ngày 20 tháng Chạp, trong khi các tiểu thương khác bắt đầu tất bật ra chợ thì vợ chồng tôi đã mạnh dạn thông báo "cháy hàng" và nghỉ Tết sớm. Không chỉ chủ vựa, mà những bà con nông dân liên kết sản xuất cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn, không còn cảnh thức đêm trông hàng ngoài chợ”- chị Thơ nói và nhấn mạnh đây chính là cú hích lớn nhất trong việc hành trình kinh doanh với thương mại điện tử.

Với đà “đại thắng trên”, trong mùa Tết Đoan Ngọ 2026, chị Hồ Thị Mộng Thơ tự tin nâng cao sản lượng, đặt mục tiêu bán 30.000 chậu cúc ra thị trường thông qua TikTok Shop.

Vựa cây giống Huyền Linh đặt mục tiêu bán 30.000 chậu cúc trên sóng livestream. Ảnh: HẠ QUYÊN

Nâng niu những kiện hàng để làm nên uy tín

Dù giàu kinh nghiệm, nhưng chị Thơ thừa nhận bán cây online chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là hoa kiểng Tết - sản phẩm đòi hỏi cao về tính thẩm mỹ. Thách thức không chỉ ở việc tìm khách hàng mà còn là bài toán vận chuyển đường xa và nỗi lo người bán có thể đối mặt với khiếu nại, hoàn trả và đánh giá xấu từ người mua hàng.

Chị Thơ nhớ lại những ngày đầu vận hành, nỗi lo lớn nhất của gia đình là sự thiếu tin tưởng từ người mua với tâm lý sợ “livestream một đằng, giao một nẻo” và nỗi ám ảnh kiện hàng bị quăng ném dọc đường làm ảnh hưởng sức sống của cây.

Để hóa giải, chị chú trọng từ khâu chọn cây đến quy trình đóng gói nghiêm ngặt. Chẳng hạn, một chậu cúc mâm xôi cần đến 20 phút đóng gói - gấp đôi thời gian đóng đơn hàng khác, để cố định tán, che gốc, tránh dập nụ. Cạnh đó, dù chi phí thùng carton chuyên dụng lên tới 15.000 đồng/kiện, nhà vườn vẫn chấp nhận đầu tư để hoa nguyên vẹn khi tới tay khách.

Để hoa tới tay người tiêu dùng được nguyên vẹn, khâu đóng gói rất quan trọng. Ảnh: HẠ QUYÊN

Tương tự, với các loại cây dễ rụng trái như tắc Mỹ, shop của chị phải dùng giấy carton nhiều lớp để gia cố. Đặc biệt, những cây nho thân gỗ cao tới 1,8 - 1,9 m phải cần đến 3 người đóng gói và shop còn sáng tạo dùng "nhện tre" và vòng sắt để bảo vệ khung kiện hàng, giúp cây giữ nguyên hoa trái qua hành trình dài. Chính sự kỹ lưỡng này đã giúp khách hàng của shop "hoan hỷ" đặt mua những đơn hàng lớn khác ngay trên sóng livestream.

“Chưa kể, trong mỗi đơn hàng, chúng tôi đều kèm hướng dẫn chăm sóc và phân bón để khách tự dưỡng cây, canh hoa nở đúng Tết. Và khi hoa tới tay khách nếu gặp sự cố, người mua cũng có thể hoàn trả hàng nhờ chính sách của sàn thương mại điện tử”, chị Thơ nói.

Cũng theo chị Thơ, nhờ cơ chế giao dịch minh bạch trên thương mại điện tử đã giúp cho cả người mua lẫn người bán đều cảm thấy an tâm hơn khi mua sắm online.