Tết đến sớm hơn trên những khung hình livestream 21/01/2026 14:27

(PLO)- Không chờ tới những tuần cuối cùng của năm cũ, hay cảnh "giải cứu" vào những chiều 29, 30 Tết; từ đầu tháng 1-2026 - tức những ngày cuối tháng 11 âm lịch, trên nền tảng TikTok Shop đã ngập tràn sắc xuân từ các phiên livestream bán hoa kiểng tết từ các nhà sáng tạo nội dung.

Tất bật thăm các vườn cúc mâm xôi, chị Hồ Thị Mộng Thơ, đại diện Vựa Cây Giống Huyền Linh - một trong những tiểu thương tiêu biểu đã số hoá nghề hoa, kiểng tại Vĩnh Long, cho biết, chị đang đặt mục tiêu bán 30.000 chậu cúc mùa Tết trên TikTok Shop.

"Bán hoa Tết sớm để mong được về nhà ăn Tết sớm hơn"

Vì thế từ đầu tháng 1-2026, chị Thơ đã cùng chồng thực hiện các phiên livestream bán hoa tết sớm.

Chị Mộng Thơ đang livestream bán hoa Tết. Ảnh: TRANG NGUYỄN

Theo chị Thơ, ít ai nghĩ rằng những chậu hoa lại có thể từ chợ làng lên chợ online. Nhưng năm 2025 - năm đầu tiên thử sức bán hoa Tết online, vợ chồng chị đã thu được kết quả đã vượt ngoài mong đợi với 20.000 chậu cúc mâm xôi được bán hết từ trước ngày 20 tháng Chạp.

“Năm đó chúng tôi và bà con trồng hoa Tết đã được ăn tết sớm cùng gia đình. Vì thế, với mùa hoa Tết 2026 năm nay, chúng tôi mong lặp lại kỳ tích ấy. Chúng tôi bán hoa Tết sớm chỉ mong được về nhà ăn Tết sớm hơn", chị Thơ chia sẻ.

Không chỉ chị Thơ, tại phiên Mega livestream "Chở Xuân Về Nhà" được dẫn dắt bởi Nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân, Ngọc Kem,… và sự góp mặt của Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thương Đồng Tháp trong Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025, đã có hơn 5000 chậu hoa kiểng tới tay người tiêu dùng khắp cả nước.

Nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân livestream bán hoa Tết sớm. Ảnh: TRANG NGUYỄN

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, UBND xã Chợ Lách cũng phối hợp cùng TikTok Shop và Viettel Post Vĩnh Long, tổ chức sự kiện "Hành Trình Nông Sản Vĩnh Long - Chở Xuân Về Nhà", diễn ra trong hai ngày 16 và ngày 17-1-2026.

Theo đó, với chuỗi 6 phiên livestream "Chở Xuân Về Nhà" từ 6 nhà sáng tạo nội dung, hơn 2.500 chậu cúc mâm xôi và hơn 7.000 trái bưởi da xanh đặc trưng của Xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long đã được bán ra trên cả nước.

Kết quả cho thấy hiệu quả của việc xây dựng thương hiệu vùng miền và đổi mới kênh tiêu thụ cho ngành hàng hoa và cây cảnh qua TikTok Shop.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm Xã hội, TikTok Shop thông tin, đây là khởi đầu cho mục tiêu tiêu thụ 100.000 chậu hoa và cây cảnh, trước thềm Tết Nguyên Đán 2026 của TikTok Shop, tương ứng với mức tăng trưởng 500% so với mùa Tết Cổ truyền 2025.

Hoạt động nhằm mục tiêu hỗ trợ tiểu thương ngành hoa - cây cảnh thúc đẩy tiêu thụ các loại hoa Tết. Từ đó góp phần giải quyết các vấn đề của ngành hàng như mùa vụ ngắn, chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, rủi ro hàng tồn cao, phụ thuộc lớn vào sức mua của khách địa phương...

Các phiên livestream "Chở Xuân Về Nhà" sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 1-2026 trên TikTok Shop. Đáng chú ý người mua có thể chọn đặt trước các mẫu hoa, kiểng từ sớm và chọn thời điểm giao hàng cận Tết, tùy theo nhu cầu của mình. Bà Trần Thị Tân, Giám đốc trách nhiệm xã hội, TikTok Shop

Dự kiến vào ngày 26 và 27-1 tới đây, hành trình đưa hoa Tết tới tay người dùng sẽ tiếp tục được thực hiện tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. TikTok Shop sẽ phối hợp cùng các nhà sáng tạo nội dung đưa những cành đào Bắc và những chậu Nhất Chi Mai đi xa hơn trên mọi nẻo đường.

Nỗ lực đưa Hàng Việt trở thành tâm điểm của mùa Tết

Không chỉ dừng ở những cành hoa Tết, mục tiêu số hóa chợ Xuân còn lan tỏa ra nhiều ngành nghề khác, nhằm tôn vinh giá trị hàng Việt trong mùa mua sắm trọng điểm Tết cổ truyền 2026.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số (eComDX) cho biết, đơn vị này đã đồng hành cùng TikTok Shop thực hiện chiến dịch 'Buôn Vui Bán Đắt - Tết Ta Ba Miền'. Chương trình nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các hộ kinh doanh truyền thống.

“Bằng cách kết hợp giữa thế mạnh công nghệ của nền tảng và các giá trị văn hóa địa phương, chúng tôi không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa doanh thu trong mùa cao điểm Tết mà còn góp phần khẳng định vị thế của hàng Việt.

Đây là cầu nối vững chắc để nông sản và sản phẩm làng nghề Việt Nam vươn xa, tiếp cận người tiêu dùng hiện đại một cách sáng tạo và hiệu quả hơn”, ông Tuấn nói.

Về phía nền tảng, ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam cũng bày tỏ, với MSMEs, Tết là mùa 'được - mất', bởi doanh thu giai đoạn này gần như quyết định kết quả kinh doanh của cả một năm.

“Thông qua “Buôn Vui Bán Đắt - Tết Ta Ba Miền”, chúng tôi muốn giúp cộng đồng tiểu thương và MSMEs thu hẹp khoảng cách cạnh tranh và bứt phá.

Chiến dịch cũng cho thấy tâm huyết của TikTok Shop trong việc tôn vinh văn hóa Việt, để mỗi sản phẩm bán ra sẽ không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần đưa Hàng Việt trở lại vị trí trung tâm trong mùa Tết Cổ Truyền, giữ gìn những giá trị tinh thần đã làm nên linh hồn Tết Việt”, ông Thanh nói.