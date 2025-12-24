'Điểm danh' loạt mặt hàng bán qua livestream sẽ bị kiểm tra thuế gắt gao 24/12/2025 16:41

(PLO)- Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới ngành thuế sẽ tập trung kiểm tra hoạt động bán hàng qua livestream, các KOL, KOC với nhóm hàng trọng điểm như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thời trang.

Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng gửi đến trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng

Cử tri phản ánh hiện nay hoạt động kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử (TMĐT) phát triển rất mạnh. Điều này góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhất là quản lý thuế, nguồn gốc, giá cả và chất lượng sản phẩm. Nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra; hoàn thiện cơ chế quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến và kiểm soát chặt nguồn gốc hàng hóa.

Bộ Tài chính cho biết để nâng cao hiệu quả quản lý, thời gian qua đơn vị đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 70/2025 về hóa đơn, chứng từ.

Đáng chú ý, Nghị định 117/2025 quy định các sàn TMĐT và nền tảng số có chức năng thanh toán phải khai thay, nộp thuế thay cho người bán trong nước và nước ngoài.

Ngành tài chính cũng phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện các kho hàng không khai báo.

Cơ quan thuế tập trung xử lý gian lận thuế đối với trường hợp bán hàng qua livestream, các KOL, KOC có doanh thu cao trên Facebook, Tiktok, Youtube và Zalo.

Song song đó, ngành thuế hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân bán hàng qua livestream kê khai, nộp thuế đầy đủ và tuyên truyền bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng.

Cơ quan thuế địa phương đã phối hợp cơ quan điều tra phát hiện, xử lý một số vụ việc điển hình có hành vi trốn thuế, kinh doanh hàng giả, hàng nhái như vụ Hoàng Hường, Ngân 98, Lương Bằng Quang...

Cơ quan thuế sẽ ứng dụng AI thu thập dữ liệu từ hoạt động livestream. Ảnh minh họa

Dùng AI, Big Data "soi" doanh thu livestream

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai các giải pháp ứng dụng Big Data, AI trong quản lý thuế. Hệ thống sẽ tự động đối soát hóa đơn, luồng tiền, doanh số bán hàng trên các nền tảng số.

Dữ liệu cũng được thu thập từ ngân hàng, trung gian thanh toán và đơn vị vận chuyển.

Cơ quan thuế sẽ nhận diện người bán có doanh số lớn, giao dịch bất thường; thu thập dữ liệu từ hoạt động livestream (ghi nhận số lượng đơn hàng, giá bán, thời gian giao dịch) và quản lý người bán nước ngoài.

Bộ Tài chính cũng phối hợp với Bộ Công an để định danh điện tử đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến; kiểm tra kho hàng và khai thác dữ liệu giám sát hành trình phương tiện vận tải.

Ngoài ra, Bộ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thiết lập cơ chế giám sát thanh toán, đặc biệt là giao dịch xuyên biên giới để chống chia nhỏ dòng tiền.

Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý và kiểm tra thuế. Trong đó, tập trung đặc biệt vào hoạt động bán hàng qua livestream, các KOL, KOC với các nhóm hàng: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang. Các hành vi bán hàng không xuất hóa đơn sẽ bị xử lý nghiêm.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan tăng cường kiểm tra nguồn gốc, nhãn mác và chất lượng hàng hóa trên không gian mạng.

Bộ Tài chính khẳng định tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động TMĐT; góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, chống thất thu ngân sách và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.