Livestream của LSOUL trên Shopee đưa thời trang Việt đến Singapore 30/10/2025 19:34

(PLO)- Tiếp tục hành trình chinh phục người dùng trong nước và quốc tế, LSOUL thúc đẩy đưa thời trang Việt ra các thị trường mới với mô hình xuất khẩu trực tuyến của Shopee.

Thành lập năm 2017, LSOUL là thương hiệu thời trang Việt gây ấn tượng bởi các thiết kế có phong cách độc đáo. Thương hiệu đã sớm chọn thương mại điện tử (TMĐT) làm hướng đi chiến lược, đặt nền móng cho sự phát triển của LSOUL ở thị trường nội địa và quốc tế.

Chiến lược xuất khẩu thời trang Việt qua sàn TMĐT

Dù được nhiều sao quốc tế ưu ái và có cửa hàng tại Bangkok (Thái Lan), Thượng Hải (Trung Quốc), nhưng LSOUL vẫn tiếp tục chinh phục thêm nhiều thị trường khác qua TMĐT.

Năm 2021, LSOUL quyết định tham gia chương trình Bán hàng Toàn cầu (SIP) của Shopee, ghi dấu hành trình “đưa hàng Việt xuất khẩu quốc tế”. Đây là chương trình tích hợp logistics, thanh toán quốc tế, dịch thuật và chăm sóc khách hàng tại thị trường ASEAN. Nhờ đó, các thương hiệu có thể tập trung phát triển sản phẩm và tận dụng nền tảng bán hàng của sàn TMĐT.

Sau thành công khi tham gia SIP, LSOUL nhanh chóng gia nhập Bán hàng Toàn cầu Chủ động (Direct Selling) của Shopee vào tháng 9 năm 2025. Bán hàng Toàn cầu Chủ động mở ra cơ hội cho thương hiệu chủ động kiểm soát về quản lý gian hàng, tồn kho, định giá và xây dựng chiến lược tiếp cận người tiêu dùng ở từng quốc gia.

Đại diện của LSOUL - anh Nguyên, Trưởng bộ phận TMĐT, nhận định đây là bước tiến thể hiện khát vọng chinh phục thị trường quốc tế và quảng bá sản phẩm chất lượng made-in-Vietnam của thương hiệu.

Khi thời trang Việt “lên sóng” livestream quốc tế

Hoạt động đáng chú ý của Bán hàng Toàn cầu Chủ động là các phiên livestream được tổ chức bởi Shopee và thương hiệu Việt, với sự dẫn dắt của KOL bản địa.

KOL Amelia tích cực quảng bá sản phẩm của LSOUL trong phiên livestream. Ảnh: Thương hiệu cung cấp

Vào ngày 25-10 vừa qua, LSOUL đã cùng Shopee thực hiện livestream với Amelia – KOL người Singapore, thu hút đông đảo người xem, lan tỏa sản phẩm Việt đến bạn bè quốc tế.

Về quá trình chuẩn bị, đại diện LSOUL cho biết đã nhận được sự đồng hành từ Shopee với vai trò hỗ trợ vận hành và kết nối thương hiệu với KOL phù hợp.

“Trước buổi livestream khoảng một tháng, chúng tôi đã tích cực trao đổi với đội ngũ Shopee. Theo đó, chúng tôi đã chuẩn bị khoảng 50 bộ đồ ‘best seller’ cho KOL thử xuyên suốt buổi livestream và gắn giỏ hàng hơn 130 thiết kế để người mua có nhiều sự lựa chọn”, đại diện LSOUL nói thêm.

Trong buổi livestream, KOL Amelia tích cực tương tác, giới thiệu và tư vấn các thiết kế của LSOUL cho người dùng Singapore. Phía sau màn hình, đội ngũ Shopee và LSOUL tập trung theo dõi bình luận, ghim các sản phẩm được yêu cầu nhằm tối ưu các chỉ số livestream.

Đội ngũ LSOUL và Shopee theo dõi vận hành phiên livestream. Ảnh: LSOUL

"Phiên livestream hướng đến đúng tệp khách hàng hơn nhờ sự hiểu biết về văn hóa bản địa của KOL. Nếu livestream lần này đạt hiệu quả, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Shopee cho nhiều buổi livestream như vậy, không chỉ thị trường Singapore, mà còn Malaysia, Philippines", đại diện LSOUL nói.

Cũng theo đại diện thương hiệu này, đây là lần đầu LSOUL tổ chức livestream do KOL quốc tế dẫn dắt. Sau phiên livestream đầu tiên này, LSOUL và Shopee có kế hoạch thực hiện thêm 4 phiên livestream khác.

“Không chỉ là nền tảng bán hàng, Shopee còn là bạn đồng hành”

Đại diện LSOUL nhận định thị trường trọng điểm của thương hiệu là Singapore khi người dùng nơi đây sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn so với mặt bằng chung.

Ngoài ra, nhờ mô hình xuất khẩu trực tuyến của Shopee, LSOUL cũng ghi nhận những con số tích cực tại Malaysia, đưa quốc gia này trở thành thị trường tiềm năng mới của thương hiệu.

"Nhờ mô hình Bán hàng Toàn cầu Chủ động, chúng tôi khai phá được những thị trường tiềm năng và nhóm khách hàng mới. Thay vì xây dựng cửa hàng và nhân sự quản lý trực tiếp ở một quốc gia, chúng tôi đã có Shopee hỗ trợ, bao gồm cả khía cạnh marketing. Do đó, về tiềm năng kinh doanh, chúng tôi nhận thấy Shopee không chỉ là nền tảng bán hàng, mà còn là bạn đồng hành giúp thương hiệu đến gần và nhanh hơn với khách hàng quốc tế”, đại diện LSOUL chia sẻ.

Thương hiệu này cũng đánh giá cao Shopee trong khâu vận chuyển, khi đơn hàng chỉ cần 7 ngày kể từ khi bắt đầu đóng gói để đến được tay người mua. LSOUL kỳ vọng sản phẩm từ Bán hàng Toàn cầu Chủ động sẽ chiếm 20% doanh số theo quý trên Shopee.