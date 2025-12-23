WinMart vào Top 10 Sản phẩm & Dịch vụ Hữu ích 2025 23/12/2025 08:00

(PLO)- Tại Lễ Công bố & Vinh danh Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức, tập đoàn Masan ghi dấu ấn khi có hai thương hiệu trong hệ sinh thái cùng được người tiêu dùng bình chọn.

MEATDeli và WinMart - đại diện cho hai lĩnh vực trọng yếu là thực phẩm và bán lẻ, phản ánh chiến lược phát triển mà Masan kiên định theo đuổi trong hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm cho người Việt.

2 sản phẩm - dịch vụ chất lượng được tin chọn

Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 ghi nhận các thương hiệu được người tiêu dùng bình chọn dựa trên mức độ tin cậy, chất lượng và giá trị mang lại cho xã hội. Với chủ đề “Giá trị chất – Niềm tin thật”, chương trình tập trung tôn vinh những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, minh bạch thông tin và ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, hướng đến tiêu dùng bền vững và có trách nhiệm.

Tại sự kiện, Tập đoàn Masan (MSN) có hai đại diện trong hệ sinh thái được vinh danh gồm MEATDeli (thương hiệu thịt ủ mát chuẩn Âu thuộc Masan MEATLife) và WinCommerce (đơn vị vận hành chuỗi bán lẻ WinMart/WinMart+/WiN). Việc được bình chọn đồng thời ở hai lĩnh vực thực phẩm và bán lẻ cho thấy sự ghi nhận của người tiêu dùng đối với chiến lược phát triển nhất quán, lấy chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm làm trọng tâm của Masan.

WinCommerce vào Top 10 Sản phẩm & Dịch vụ Hữu ích 2025.

MEATDeli: 6 năm liên tiếp là thương hiệu được tin dùng

Năm 2025 đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp MEATDeli được bình chọn vào Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam, khẳng định niềm tin bền vững của người tiêu dùng đối với thương hiệu thịt ủ mát chuẩn Âu.

Thương hiệu MEATDeli vào Top Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 6 năm liên tiếp.

Ngay từ khi ra mắt, MEATDeli tạo khác biệt nhờ công nghệ ủ mát Air-Chilled, với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt ở nhiệt độ 0–4°C, giúp thịt giữ độ tươi ngon, an toàn. Tháng 9-2019, nhà máy MEATDeli trở thành cơ sở đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận BRC – tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm của Hiệp hội Bán lẻ Anh quốc.

Ngoài công nghệ, MEATDeli chú trọng minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc. Mỗi sản phẩm đều gắn tem hoặc mã QR, cho phép người tiêu dùng theo dõi đầy đủ hành trình từ trang trại đến bàn ăn – yếu tố ngày càng quan trọng trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm cao đến an toàn thực phẩm.

Đáp ứng nhịp sống hiện đại, thương hiệu liên tục mở rộng danh mục, đặc biệt là dòng thịt tẩm ướp sẵn, giúp tiết kiệm thời gian chế biến nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng. Năm 2025, Masan MEATLife dự kiến đạt doanh thu 8.250–8.749 tỷ đồng, tăng 8–14%, nhờ đẩy mạnh mảng thịt chế biến và hợp tác sâu với WinCommerce. Riêng quý III, doanh thu thuần đạt hơn 2.384 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Với vai trò trụ cột trong hệ sinh thái Masan, Masan MEATLife hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm thịt ủ mát chuẩn Âu MEATDeli đến gần hơn với mọi gia đình Việt, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn theo hướng an toàn và tiện lợi.

WinCommerce: Đổi mới mô hình, nâng cao trải nghiệm mua sắm

Chuỗi siêu thị WinMart và hệ thống cửa hàng WinMart+/WiN thuộc WinCommerce được bình chọn vào Top Sản phẩm – Dịch vụ Hữu ích 2025, phản ánh sự ghi nhận của người tiêu dùng đối với một hệ thống bán lẻ có chất lượng hàng hóa ổn định, nguồn gốc rõ ràng và dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Người tiêu dùng mua sắm tại chuỗi siêu thị WinMart/ WinMart+.

Trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo đạt quy mô 547 tỷ USD vào năm 2030, WinCommerce tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình WinMart thế hệ mới với nhiều cải tiến về không gian, danh mục sản phẩm và trải nghiệm mua sắm. Năm 2025, doanh nghiệp duy trì mở rộng điểm bán theo hướng hiện đại, tiện lợi, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng đa dạng tại cả đô thị và nông thôn.

Song song đó, hệ thống WinMart và WinMart+ áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ khâu đầu vào đến điểm bán. Các sản phẩm như rau sạch WinEco đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Organic hay thịt ủ mát MEATDeli góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong lựa chọn hàng hóa thiết yếu.

Kết quả kinh doanh tháng 11-2025, WinCommerce ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.504 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện vận hành 4.431 cửa hàng trên cả nước, tăng ròng 74 điểm bán so với tháng trước, trong đó phần lớn là mô hình WinMart+ tại khu vực nông thôn.