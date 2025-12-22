Năm 2025, TKV đạt lợi nhuận hơn 6.900 tỉ đồng 22/12/2025 11:00

(PLO)- Năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt 161,035 ngàn tỉ đồng doanh thu; lợi nhuận ước đạt 6,98 ngàn tỉ đồng, bằng 205,1% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 25,5 ngàn tỉ đồng.

Ngày 22-12, TKV đã phát thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025.

Theo đó, năm 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, tập thể tập đoàn đã phát huy nội lực, tích cực thi đua lao động sản xuất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Kết quả hầu hết các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch năm.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn cho biết, kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu của các lĩnh vực sản xuất kinh doanh năm 2025: Than sạch sản xuất dự kiến đạt 38,85 triệu tấn, bằng 104,8% kế hoạch, tăng tuyệt đối 2 triệu tấn than sạch; than tiêu thụ dự kiến đạt 44 triệu tấn; Alumina dự kiến sản xuất 1,44 triệu tấn...

Ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 161,035 ngàn tỉ đồng; lợi nhuận khoảng 6,98 ngàn tỉ đồng, bằng 205,1% kế hoạch năm, đạt 100% so với kế hoạch điều hành tăng trưởng; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 25,5 ngàn tỉ đồng; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 19,48 triệu đồng/người-tháng…

TKV đã bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các hệ số tài chính được cải thiện và nâng cao, an toàn tài chính tiếp tục được giữ vững.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV đề nghị các đơn vị cần tập trung điều hành sản xuất để các mỏ sớm đạt công suất thiết kế; đảm bảo xuất/nhập khẩu than cho các nhà máy điện của EVN và đặc biệt là nội dung thương mại than với nước bạn Lào.

Ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV.

Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số doanh nghiệp, phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu năm 2026 của Tập đoàn là “Đoàn kết - An toàn - Đổi mới - Phát triển”…

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của TKV, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đề nghị TKV tiếp tục điều hành sản xuất kinh doanh ổn định, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng than cho nền kinh tế, đặc biệt là cho sản xuất điện theo đúng cam kết và chỉ đạo đã giao.