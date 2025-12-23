Vụ bàn thắng Bích Thùy bị từ chối, trọng tài chính không thoát tội 23/12/2025 10:20

(PLO)-Bàn thắng Bích Thùy bị từ chối ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 do trợ lý người Lào căng cờ báo việt vị sai và AFC đã thừa nhận, nhưng trọng tài chính Rebecca Anne Durcau người Úc cũng sẽ không thoát án nặng.

Câu chuyện bàn thắng Bích Thùy hợp lệ vào phút 29 đã bị từ chối trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17-12 vẫn tiếp tục nóng.

Khả năng cao cả tổ trọng tài, trong đó gồm trọng tài chính Rebecca Anne Durcan (người Úc) cũng sẽ bị án phạt nặng.

Phút 29, từ pha tạt ngoài cánh vào của Vạn Sự, Bích Thùy tung người đánh đầu cực đẹp đưa bóng bay căng, sệt khiến thủ môn Olivia McDaniel đổ người cản không kịp.

Trọng tài Rebecca Anne Durcau (áo đen) có vị trí và tầm quan sát rất tốt tình huống này nhưng đã không quán xuyến tốt, để trợ lý Chanthavong mắc lỗi làm sai lệch kết quả trận đấu. Ảnh: CTV.

Trợ lý 1 Chanthavong Phutsavan căng cờ báo việt vị từ chối bàn thắng Bích Thùy dù phía dưới còn có trung vệ Hali Long đứng cách gần 3m. Đáng nói trợ lý 1 Chanthavong có tầm quan sát rất tốt nhưng mắc lỗi trầm trọng khi căng cờ từ chối bàn thắng với lý do cầu thủ Việt Nam đưa bóng vào lưới trong thế việt vị. Thầy trò HLV Mai Đức Chung phản ứng gay gắt mà không thể thay đổi quyết định của tổ trọng tài.

Đáng chú ý trọng tài chính Rebecca có dừng trận đấu để trao đổi với trợ lý 1 Chanthavong và cuối cùng từ chối bàn thắng. Đây là nguyên nhân dẫn đến trọng tài Rebecca sẽ bị án phạt từ AFC không nhẹ.

Bích Thùy rất cay cú tuyệt phẩm bàn thắng bị từ chối do lỗi tệ hại của trợ lý và cả trọng tài Rebecca. Ảnh: CTP.

Dự kiến AFC sẽ xem xét rất kỹ lưỡng tính huống này để đưa ra án phạt hợp lý nhất nhằm xoa dịu FIFA, cùng các bên liên quan trong đó gồm có tuyển Việt Nam. Ngay sau trận chung kết, dư luận quốc tế phản ứng mạnh mẽ buộc AFC phải nhìn nhận sự yếu kém của trọng tài FIFA, trợ lý FIFA mà họ đào tạo và quản lý đang có vấn đề về chuyên môn.

Trao đổi với chúng tôi, một cựu trọng tài FIFA nói: “Trong trường hợp quan sát tốt và đủ tự tin, trọng tài chính có thể “đè cờ” và công nhận bàn thắng. Ở đây trọng tài Rebecca có vị trí quan sát rất tốt về tình huống chuyền bóng của Vạn Sự, vị trí của Bích Thùy ghi bàn và cả quan sát tốt trung vệ của Philippines đứng phía dưới rất xa.

Hai vị trí nhạy cảm của Vạn Sự (chuyền bóng) và Bích Thùy (đưa bóng vào lưới) đều ở sát những đường thẳng ngang của khu vực 16m50 và vùng 5m50 đối với trung vệ phía dưới (Hali Long), trọng tài hoàn toàn quan sát tốt tình huống này. Bà trọng tài có thể phủ quyết trợ lý, tức công nhận bàn thắng của tuyển Việt Nam. Nên nhớ trọng tài chính là người có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng".

Cũng theo cựu trọng tài FIFA này thì nếu không quan sát tốt và sự phản ứng dữ dội của tuyển Việt Nam thì trọng tài cùng trợ lý Chanthavong cần trao đổi sâu với nhau. Trọng tài phải đặt ra những câu hỏi “chắc chắn không?”, “đúng việt vị không?”,... Tiếc là trọng tài Rebecca từ chối ngay bàn thắng này sau lần căng cờ của trợ lý Chanthavong.

Cùng với đó cách di chuyển,vị trí và tầm quan sát của trọng tài Rebecca trong tình huống này là rất tốt, nhưng đã không quán xuyến hết vai trò của mình để dẫn đến lỗi làm sai lệch kết quả trận đấu. Tội rất nặng.

Những nhận xét bên lề về việc một trận chung kết cấp độ đội tuyển quốc gia của cựu trọng tài FIFA cho rằng, người phân công trợ lý Chanthavong của Lào là không hợp lý. Dù là trợ lý FIFA nhưng phải qua quá trình rèn giũa ở nhiều cấp độ, trận đấu căng, áp lực trước đó,hoàn thành nhiệm vụ tốt, mà trợ lý của Lào khó có phẩm chất này.

Bên cạnh đó, tổ trọng tài bốn người mỗi người đến từ một quốc gia dùng ngôn ngữ khác nhau cũng không hợp lý. Trọng tài Rebecca (Úc), trợ lý 1 Chanthavong (Lào), trợ lý 2 (Turkmenistan) và trọng tài bàn người Syria... rất khó trao đổi để nắm hết vấn đề, bản chất tình huống.