Lộ thời điểm Indonesia công bố HLV người Anh cho tuyển quốc gia 23/12/2025 09:09

Theo nhiều nguồn tin nội bộ, Ban chấp hành PSSI đã đạt được sự đồng thuận cao trong cuộc họp gần đây, thống nhất lựa chọn chiến lược gia người Anh làm người kế nhiệm trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Indonesia.

Sau cuộc họp của Ban chấp hành (Exco), các thành viên PSSI đều ngầm xác nhận rằng John Herdman là ứng viên được lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên, thời điểm công bố chính thức vẫn đang được giữ kín. Chủ tịch PSSI Erick Thohir được cho là sẽ trực tiếp đứng ra giới thiệu tân HLV trưởng, nhưng kế hoạch cụ thể vẫn chưa được xác nhận công khai.

Chia sẻ với truyền thông, ông Endri Erawan – một thành viên Ban chấp hành PSSI – cho biết người hâm mộ sẽ không phải chờ đợi quá lâu. Theo ông, lễ công bố HLV trưởng mới của đội tuyển Indonesia nhiều khả năng sẽ diễn ra vào cuối tháng 12-2025 hoặc chậm nhất là trong những ngày đầu tháng 1-2026. “Hy vọng trong tháng này hoặc muộn nhất là tháng sau, chúng tôi có thể chính thức giới thiệu HLV mới”, ông Endri tiết lộ.

PSSI đã ngầm xác định Endri Erawan là nhà cầm quân mới của tuyển Indonesia nhưng chưa vội công bố. Ảnh: CNI.

Một thành viên khác của Ban chấp hành PSSI, ông Ahmad Riyadh, cũng đưa ra quan điểm tương tự nhưng không cung cấp mốc thời gian cụ thể. Trả lời CNN Indonesia, ông chỉ khẳng định rằng tình trạng của HLV trưởng đội tuyển Indonesia sẽ sớm được làm rõ, cho thấy quá trình đàm phán đang đi vào giai đoạn cuối.

Thực tế, tháng 12 vốn được xem là thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng trong bóng đá chuyên nghiệp, bởi nhiều bản hợp đồng của cầu thủ và huấn luyện viên thường kết thúc vào giai đoạn này. Lịch sử bổ nhiệm HLV trưởng của PSSI cũng cho thấy điều đó. Shin Tae-yong từng được công bố là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia vào ngày 28-12-2019, trong khi Patrick Kluivert cũng từng bày tỏ mong muốn tiếp quản đội tuyển vào tháng 12-2024.

Dẫu vậy, việc công bố HLV mới vào tháng 1 cũng không phải là điều hiếm gặp. Trường hợp của Kluivert là ví dụ điển hình, khi ông chỉ được PSSI chính thức giới thiệu vào tháng 1-2025. Tuy nhiên, quãng thời gian làm việc của Kluivert không kéo dài như kỳ vọng. Sau chuỗi kết quả không đáp ứng yêu cầu chuyên môn và áp lực lớn từ dư luận, PSSI đã quyết định chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan, mở đường cho việc tìm kiếm một HLV mới phù hợp hơn với định hướng phát triển lâu dài của đội tuyển quốc gia.

HLV Kluivert bị chấm dứt hợp đồng vì không thể giúp bóng đá Indonesia giành vé chơi World Cup 2026. Ảnh: EPA.

Chính trong bối cảnh đó, John Herdman nổi lên như lựa chọn hàng đầu. Với kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Canada ở cả bóng đá nam và nữ, cùng dấu ấn rõ nét tại các kỳ World Cup, ông Herdman được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho bóng đá Indonesia. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy PSSI sẽ chính thức công bố ông ngay trong tháng 12-2025.

Vì vậy, câu hỏi “khi nào John Herdman ra mắt đội tuyển Indonesia?” vẫn chưa có lời đáp chắc chắn. Chỉ biết rằng, việc công bố chỉ còn là vấn đề thời gian, và nhiều khả năng sẽ diễn ra vào giai đoạn chuyển giao giữa cuối năm 2025 và đầu năm 2026.