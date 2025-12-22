Báo Indonesia: 'HLV Kim Sang-sik thật phi thường' 22/12/2025 15:39

(PLO)- HLV Kim Sang-sik, người đang tràn đầy tự tin sau khi giành HCV tại SEA Games 33, đặt mục tiêu dẫn dắt Việt Nam đến thành công tại giải U-23 châu Á và Đại hội thể thao châu Á 2026.

"Những thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik có thể nói là phi thường. HLV người Hàn Quốc này đã liên tục đạt được những kết quả ấn tượng kể từ khi được bổ nhiệm vào ngày 3-5-2024", tờ Bola (Indonesia) bày tỏ sự thán phục.

HLV 49 tuổi này đã giành được ba danh hiệu danh giá cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đầu tiên, ông dẫn dắt "Chiến binh Sao Vàng" giành chức vô địch AFF Cup 2024 ở cấp độ đội tuyển quốc gia

"Sau đó, Kim Sang-sik đã nâng cao chiếc cúp vô địch U-23 Đông Nam Á năm 2025 tại Jakarta (Indonesia) sau khi đánh bại đội tuyển U-23 Indonesia trong trận chung kết. Gần đây nhất, ông đã dẫn dắt U-22 Việt Nam giành HCV tại SEA Games 2025.

Đội tuyển U-22 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc tại giải bóng đá nam SEA Games 2025 ở Thái Lan. Họ đã đánh bại đội chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala ở Bangkok vào thứ Sáu (18-12)",

Đội quân của Kim Sang-sik đã thể hiện tinh thần thép, lật ngược thế trận để giành chiến thắng 3-2, dù bị Thái Lan dẫn trước hai bàn trong hiệp một. Những thành tích này sẽ là nền tảng cho những thành tựu ấn tượng hơn nữa trong tương lai của Việt Nam", tờ Bola chỉ ra thành tích của thầy Kim với bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik đã đạt những thành tích vô tiền khoáng hậu cùng bóng đá Việt Nam chỉ trong 1 năm. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Mục tiêu lớn hơn của ông Kim Sang-sik

"Với hàng loạt thành tích ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam, HLV Kim Sang-sik dường như không muốn ngủ quên trên chiến thắng. Ông thừa nhận vẫn còn những mục tiêu lớn hơn muốn đạt được trong tương lai gần", Bola cho biết.

"Tôi hy vọng chiến thắng này không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu cho đội tuyển Việt Nam. Thay vì tự mãn, tôi cảm thấy có trách nhiệm phải đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn nữa cho các cầu thủ", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh, "Tôi sẽ tiếp tục thử thách bản thân và các cầu thủ để đưa bóng đá Việt Nam cạnh tranh hơn trên đấu trường châu Á".

2. Phước lành từ niềm tin của ông Kim Sang-sik

Ông Kim cũng nhấn mạnh rằng thành công trong việc chinh phục các giải đấu như SEA Games vừa qua của bóng đá Việt Nam không phải là phép màu, mà đến từ niềm tin, một nguyên tắc quan trọng mà ông luôn kiên định.

"Không có phép màu nào cả. Mặc dù mỗi giải đấu đòi hỏi những điều khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ thay đổi nguyên tắc tin tưởng và đặt niềm tin vào các tuyển thủ", Kim Sang-sik nói, "Với tư cách là một HLV, tôi rất vinh dự được để lại dấu ấn quan trọng trong lịch sử bóng đá của một quốc gia. Suy cho cùng, bóng đá là về việc khai phá tiềm năng của con người".

3. Việt Nam sẵn sàng bùng nổ tại Saudi Arabia và Nhật Bản

Tờ Bola cho rằng, mục tiêu trước mắt của ông thầy người Hàn Quốc là tiếp tục thành công cùng bóng đá Việt Nam tại giải U-23 châu Á vào tháng tới ở Saudi Arabia và Đại hội thể thao châu Á được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 9-2026.

Ở bảng A giải U-23 châu Á 2026, U-23 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Jordan vào ngày 6-1-2026, Kyrgyzstan vào ngày 9-1 và chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 12-1. Trong khi đó, Đại hội Thể thao châu Á 2026 sẽ được tổ chức tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, Nhật Bản, từ ngày 19-9 đến ngày 4-10-2026.

"Chiến thắng gần đây không chỉ là kết quả nỗ lực của ban huấn luyện mà còn là thời gian và công sức của toàn đội. Nó phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sự tự tin và tinh thần đồng đội của các cầu thủ," cựu HLV của Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc) Kim Sang-sik giải thích, "Chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn hơn bên ngoài khu vực Đông Nam Á, chẳng hạn như Giải vô địch U-23 châu Á hay Đại hội thể thao châu Á tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản vào năm tới".

Theo kế hoạch, sau khi giành HCV SEA Games 33, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ tập trung vào ngày mai 23-12 tại Hà Nội để chuẩn bị cho Giải vô địch U-23 châu Á 2026, được tổ chức ngay đầu năm mới tại Saudi Arabia.