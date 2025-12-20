Báo Thái Lan: 'HLV Kim Sang-sik quá vĩ đại, các đối thủ Đông Nam Á phải rùng mình trước Việt Nam' 20/12/2025 14:04

(PLO)- Tờ Siam Sport (Thái Lan) giật tít trong bài viết của mình, "Người hâm mộ Việt Nam đang hết lời khen ngợi HLV Kim Sang-sik vì đã sử dụng "ma thuật đen" để lật ngược tình thế và đánh bại Thái Lan.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vô cùng phấn khích, hết lời ca ngợi HLV Kim Sang-sik sau những điều chỉnh chiến thuật giúp "Những ngôi sao vàng" lội ngược dòng ngoạn mục, vượt qua thế bị dẫn trước 0-2 để đánh bại Thái Lan 3-2 và giành HCV tại SEA Games lần thứ 33, hoàn thành cú "cú ăn ba" đáng kinh ngạc, tờ Siam Sport (Thái Lan) mở đầu bài viết.

Theo dõi rất kỹ tình hình trên truyền thông và mạng xã hội Việt Nam, tờ Siam Sport khẳng định mạng xã hội Việt Nam đang bùng cháy với những lời khen ngợi dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang-sik. Chiến thắng lội ngược dòng thần kỳ của đội tuyển U-22 Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tại Sân vận động Quốc gia Rajamangala, với tỷ số 3-2 đầy kịch tính, ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Sau trận đấu, người hâm mộ Việt Nam đã tràn ngập phần bình luận với những lời khen ngợi dành cho HLV Kim Sang-sik, ca ngợi tài năng chiến thuật của ông trong giờ nghỉ giữa hiệp. Sau khi bị dẫn trước 0-2 trong hiệp một, U-22 Việt Nam đã trở lại với tinh thần mới, ghi hai bàn thắng nhanh chóng để gỡ hòa 2-2, rồi ấn định chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ nhờ công của Thanh Nhàn.

HLV Kim Sang-sik đạt thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam khi vô địch 3 giải đấu Đông Nam Á lớn nhất trong 1 năm, gồm AFF Cup, SEA Games và U-23 Đông Nam Á. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Một người hâm mộ bình luận: "Tôi không biết HLV Kim đã nói gì trong phòng thay đồ, nhưng các cầu thủ đã trở lại với tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc."

"Nhiều người thậm chí còn nói đùa rằng vị HLV người Hàn Quốc sở hữu "ma thuật đen" (Dark Magic), có khả năng tạo ra chiến thắng cho đội bóng trong những tình huống tưởng chừng như vô vọng", tờ báo của Thái Lan bình luận, "Chiến thắng này chắc chắn sẽ khiến các đối thủ trong khu vực ASEAN phải rùng mình, khi Kim Sang-sik đã làm nên lịch sử với "cú ăn ba", dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành ba chức vô địch liên tiếp: ASEAN Cup 2024 (AFF Cup), Giải vô địch U-23 ASEAN 2025 và mới nhất là tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 33.

"Thành tích này đã đưa Kim Sang-sik lên tầm một HLV huyền thoại của Việt Nam, lập kỷ lục về sự vĩ đại chưa từng có, và ông sẵn sàng dẫn dắt những chiến binh Sao Vàng chinh phục thêm nhiều thành công trên đấu trường châu Á", tờ Siam Sport kết luận.