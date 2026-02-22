Ronaldo lên tiếng sau khi lập cú đúp, tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng 22/02/2026 08:41

(PLO)- Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến người hâm mộ phải nhắc đến tên mình khi tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng tưng bừng 4-0 của Al Nassr trước Al Hazm, qua đó đưa đội bóng trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng Saudi Pro League 2025-2026.

Ngay sau trận đấu, siêu sao người Bồ Đào Nha Ronaldo chia sẻ đầy phấn khích trên Instagram cá nhân: “Chúng ta đã trở lại nơi thuộc về mình. Giờ thì quay lại làm việc thôi”.

Cuộc đối đầu diễn ra rạng sáng 22-2 tại sân Awwal Park và chứng kiến thế trận hoàn toàn một chiều. Ngay từ những phút đầu tiên, Al Nassr đã dâng cao đội hình, áp đặt lối chơi và khiến hàng thủ Al Hazm liên tục chao đảo.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha liên tục "nổ súng" ở giải Saudi Pro League. Ảnh: EPA.

Phút 13, Ronaldo mở màn bữa tiệc bàn thắng sau pha kiến tạo chuẩn xác của Kingsley Coman. Anh xử lý gọn gàng rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao bên trái khung thành. Dù VAR vào cuộc kiểm tra lỗi việt vị, trọng tài cuối cùng vẫn công nhận bàn thắng.

Sức ép không hề suy giảm khi đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Đến phút 30, Coman ghi tên mình lên bảng điện tử sau đường chuyền thuận lợi từ Joao Felix, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hiệp một khép lại.

Cột mốc 1.000 bàn thắng cho CR7 không phải điều viển vông. Ảnh: EPA.

Sau giờ nghỉ, Al Nassr vẫn duy trì sự lấn lướt. Phút 77, Angelo Gabriel tận dụng sai sót của hàng thủ đối phương để ghi bàn thứ ba. Chỉ hai phút sau, Ronaldo hoàn tất cú đúp với pha lập công gần như tương tự bàn mở tỷ số. Vẫn là Coman kiến tạo, vẫn là cú sút quyết đoán vào góc cao bên trái, và thêm một lần VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Với hai pha lập công mới nhất, Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 964. Khoảng cách đến cột mốc 1.000 bàn giờ chỉ còn 36 bàn nữa. Trong lúc phong độ vẫn duy trì ổn định, mục tiêu lịch sử của Ronaldo không còn xa vời nữa.