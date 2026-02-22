Zidane đạt thỏa thuận khi việc tìm HLV trưởng mới của MU có bước ngoặt mới 22/02/2026 08:33

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). Huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane được xem là mục tiêu từ lâu của MU và dường như ông đã đưa ra quyết định về sự trở lại trên băng ghế chỉ đạo. Tuy nhiên, Zidane không thể trở thành HLV trưởng mới của MU.

Theo các nguồn tin, Zinedine Zidane được cho là đã đạt được thỏa thuận miệng để trở thành HLV trưởng của đội tuyển Pháp sau World Cup 2026. Cựu tiền vệ huyền thoại này đã thất nghiệp kể từ năm 2021, sau khi rời Real Madrid lần thứ hai.

Trong bốn năm rưỡi kể từ đó, Zidane đã được liên hệ với một số vai trò khác nhau, bao gồm cả tại Manchester United và một trong những CLB cũ khác của ông là Juventus. Nhưng dường như sự trở lại băng ghế huấn luyện của Zidane có thể sẽ diễn ra trên đấu trường quốc tế.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Ý, Zidane đã đạt được thỏa thuận miệng để tiếp quản đội tuyển quốc gia Pháp sau World Cup mùa hè này tại Mỹ, Canada và Mexico. Đồng hương Didier Deschamps hiện đang dẫn dắt đội tuyển Pháp và hợp đồng của ông sẽ hết hạn sau khi World Cup kết thúc.

Zidane chắc chắn không thể trở thành HLV trưởng mới của MU. ẢNH: EPA

Deschamps, 57 tuổi, đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp từ năm 2012 và đưa quốc gia này vào chung kết 2 kỳ World Cup liên tiếp, trong đó giành chức vô địch năm 2018. Phát biểu hồi đầu mùa giải về việc trở lại nghiệp huấn luyện, Zidane cho biết: “Điều đó sẽ sớm xảy ra. Rất sớm thôi”. Zidane nói thêm: "Tôi muốn một ngày nào đó trở thành HLV trưởng của đội tuyển Pháp. Chắc chắn tôi sẽ quay lại với công việc huấn luyện".

Việc Zidane có khả năng chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia cuối cùng sẽ chấm dứt những tin đồn về việc ông gia nhập Manchester United. Michael Carrick mới đây được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền đến hết mùa giải và hiện ông đang được xem xét cho vị trí này một cách chính thức.

Carrick đã gây ấn tượng mạnh mẽ với phong độ xuất sắc của MU, đến nỗi huyền thoại "quỷ đỏ" Wayne Rooney đã đề nghị MU nên giao cho Carrick trọng trách chính thức. Rooney nói: “Chúng ta đã từng trải qua và thử nghiệm nhiều HLV khác nhau - Jose Mourinho, Louis van Gaal, Erik ten Hag và Ruben Amorim - và đối với tôi, Carrick là lựa chọn hợp lý".

Rooney nói thêm: “Không phải vì chúng tôi từng chơi cùng nhau và là bạn bè, mà vì Carrick thực sự là một người có ảnh hưởng tích cực, giúp mọi việc trở nên ổn định. Việc có một người hiểu rõ CLB và quan tâm đến CLB đã tạo nên sự khác biệt lớn. Michael Carrick đang quản lý toàn bộ đội hình và quản lý rất tốt.

Đôi khi chúng ta quá vội vàng bỏ qua những gì đang ở ngay trước mắt và nói rằng chúng ta có một HLV từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Tây Ban Nha đến và sẽ làm điều này điều kia, trong khi họ không hề quan tâm đến CLB bóng đá. Ít nhất với Carrick điều này sẽ tạo nền tảng cho Manchester United tiếp tục phát triển khi cơ sở hạ tầng được khôi phục lại trong hai hoặc ba năm tới".