Carrick tiết lộ lý do không bắt chước phương pháp của Sir Alex Ferguson 21/02/2026 16:39

Michael Carrick biết rằng anh không thể bắt chước Sir Alex Ferguson trong việc khiển trách các học trò của mình tại Manchester United. Michael Carrick thừa nhận anh không có "phương pháp máy sấy tóc" khét tiếng như Sir Alex từng sử dụng. Carrick đã được lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford bổ nhiệm tạm thời dẫn dắt Manchester United đến hết mùa giải.

Carrick không có lý do gì để mất bình tĩnh, khi đã dẫn dắt đội giành được bốn chiến thắng trong năm trận kể từ khi thay thế Ruben Amorim. Nhưng ngay cả khi cảm thấy cần phải quát tháo với các cầu thủ, Carrick khẳng định anh sẽ không bao giờ nóng tính như Fergie trước đây.

Carrick đã chứng kiến ​​Fergie mất bình tĩnh vô số lần trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của ông tại Old Trafford. Và bây giờ Carrick nói: "Tôi chưa từng, chưa bao giờ (hét vào mặt các cầu thủ). Có thời điểm thích hợp cho mọi loại cảm xúc và đó là vẻ đẹp của việc ở vị trí này. Bạn phải chọn đúng thời điểm và tác động đúng thời điểm để có được những phản ứng phù hợp".

Carrick đã dẫn dắt MU 5 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp. ẢNH: AMA

Tôi không chắc mình có thể làm lại được cái đó (phương pháp "máy sấy tóc" trứ danh của Fergie). Tôi sẽ không thử đâu! Vài lần tôi đã thấy cảnh đó, và nó khiến bạn phải lùi sát ra sau ghế, cố gắng tránh xa nó ra. Nhưng, một lần nữa, bạn đang nói về Sir Alex và ông ấy là một thiên tài trong việc sử dụng con người và khai thác tối đa khả năng của mọi người theo nhiều cách khác nhau - hỗ trợ, thúc đẩy, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả thúc đẩy. Nhưng nó đã hiệu quả. Tất cả là để khai thác tối đa khả năng của các cầu thủ".

Và dù không thể quở trách các cầu thủ như người thầy cũ, HLV tạm quyền của MU Carrick cũng thừa nhận một cách dễ hiểu rằng Sir Alex Ferguson đã có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp huấn luyện của mình.

Carrick nói thêm: "Có một vài lần tôi làm điều gì đó rồi mãi sau đó tôi mới nhớ ra chuyện đã xảy ra nhiều năm trước với những người quản lý hoặc HLV khác. Kinh nghiệm là một điều tuyệt vời để vận dụng theo nhiều cách khác nhau và đó chính là cuộc sống.

Nghe này, Sir Alex Ferguson là người có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi - tôi nghĩ điều đó khá hiển nhiên vì tất cả những gì chúng tôi đã đạt được ở Manchester United. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là học hỏi và nhận ra rằng mình không bao giờ có được tất cả các câu trả lời và phải luôn tìm kiếm thêm kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao các nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi trong vấn đề đó".

Carrick khẳng định anh không thể bắt chước phương pháp "máy sấy tóc" khét tiếng của ông thầy huyền thoại Sir Alex Ferguson. ẢNH: AFP

Michael Carrick rất thích thú khi trở lại dẫn dắt MU và tin rằng đây là công việc tuyệt vời nhất. Carrick nói thêm: "Đây là vai trò tuyệt vời nhất. Tôi thực sự rất thích nó, tôi yêu những gì mình đang làm. Tôi rất may mắn.

Tôi cảm thấy vinh dự khi được ở vị trí hiện tại, nhưng điều quan trọng không phải là tôi tin mình có thể làm được và đang ở đây để làm điều đó. Tôi không quyết định mình sẽ ở đây bao lâu, nhưng tôi yêu thích công việc này và chừng nào còn ở đây, tôi sẽ cống hiến hết sức mình".