Hé lộ án phạt vi phạm luật công bằng tài chính của Man City 21/02/2026 16:24

(PLO)- Án phạt cho cáo buộc 115 lần vi phạm luật công bằng tài chính của Man City được hé lộ khi Premier League nhận được lời cảnh báo lớn.

Manchester City đã bị cáo buộc vi phạm 115 lần luật công bằng tài chính của Premier League, và CLB cũng như giải đấu vẫn đang chờ phán quyết. Manchester City và các CLB khác ở Premier League có thể sẽ phải rơi vào tình trạng bấp bênh thêm một năm nữa để chờ phán quyết về 115 cáo buộc chống lại đội chủ sân Etihad.

Cựu giám đốc điều hành của Aston Villa, Liverpool và Chelsea, Christian Purslow, cho rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi tất cả các bên đều chờ đợi phán quyết, nhưng ông dự đoán việc Man City bị trừ điểm và xuống hạng là khả năng có thể xảy ra.

Vụ tranh chấp pháp lý giữa Man City và Premier League vẫn chưa đi đến hồi kết dù phiên điều trần độc lập đã kết thúc từ lâu. Man City bị Premier League cáo buộc vi phạm các quy định tài chính từ năm 2009 đến năm 2018.

Manchester City tiếp tục khẳng định mình vô tội, nhưng vẫn phải đối mặt với tới 130 cáo buộc vi phạm tiềm tàng, mặc dù nó thường được nhắc đến là 115 cáo buộc. Từ năm 2009 đến năm 2018, đội bóng của Pep Guardiola đã giành được ba chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Khi phán quyết được đưa ra, có lẽ HLV Pep Guardiola đã rời Man City. ẢNH: EPA

Mặc dù quá trình này đã kéo dài, ông Purslow không dự đoán sẽ có một giải pháp nhanh chóng. Phát biểu trên chương trình "The Football Boardroom", do mình đồng dẫn chương trình với nhà báo Henry Winter, Purslow nói: "Phiên thảo luận đầu tiên này đã cho thấy việc dự đoán về thời gian đưa ra phán quyết là một việc làm vô ích.

Trong trường hợp có bất kỳ phán quyết nào cho rằng Manchester City có tội, và trong trường hợp đó, Manchester City lựa chọn hoàn toàn hợp lý là kháng cáo theo quy định kháng cáo của Premier League, thì quá trình này sẽ tiếp tục, và có thể mất thêm ít nhất ba, sáu, chín hoặc 12 tháng nữa. Điều quan trọng là, cùng lúc họ xem xét lại quyết định, ngay cả trong trường hợp Man City bị kết tội, thì vấn đề xử phạt rất có thể sẽ bị trì hoãn lại".

Ông Purslow cũng làm rõ rằng bất kỳ hình phạt hoặc thỏa thuận tiềm năng nào cũng sẽ không đơn giản. Ông nói tiếp, "Tôi không nghĩ những vấn đề này sẽ được giải quyết theo cách mà vụ APT (quy định về giao dịch với bên liên quan) đã làm, bằng một thỏa thuận ngoài tòa án giữa Premier League và Manchester City.

Ông Christian Purslow cho rằng Man City sẽ bị trừ điểm dẫn đến việc xuống hạng. ẢNH: EPA

Tôi muốn làm rõ điều này. Tôi nghĩ sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu Ngoại hạng Anh bị cám dỗ bởi 1 điều rằng, cả hai bên đều nghĩ, "Thôi được rồi, hãy đạt được một thỏa thuận về hình phạt hợp lý, một khoản dàn xếp hợp lý, rồi thôi".

Tôi nghĩ đó sẽ là một sai lầm khủng khiếp. Không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người. Quyết định khôn ngoan là, nếu tôi là chủ tịch của Premier League, hãy để việc đó cho các luật sư giải quyết. Hãy để mọi việc diễn ra theo đúng quy trình mà tất cả mọi người đã đồng ý.

Quan điểm của tôi rất đơn giản. Khi việc này được giao cho các thẩm phán quyết định, dù việc kéo dài thời gian có gây khó chịu đến đâu, thì nó cũng sẽ nằm trong phạm vi tiền lệ. Tiền lệ là hình phạt thể thao. Hình phạt thể thao có thể là trừ điểm nặng, điều này cuối cùng có thể dẫn đến việc đội bóng xuống hạng".