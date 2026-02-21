MU được khuyên chiêu mộ "hai quái vật": Xác định người thay thế Casemiro 21/02/2026 15:20

Cựu tiền đạo của Manchester United, Louis Saha, đã khuyên CLB cũ của mình nên xem xét hai cầu thủ để thay thế Casemiro trong mùa hè này. Manchester United đã được tư vấn về những tiền vệ mà họ nên theo đuổi khi hợp đồng của Casemiro tại Old Trafford sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và anh cũng đã thông báo ra đi.

Hiện tại, Manchester United đang được liên hệ với nhiều tiền vệ tiềm năng có thể thay thế vị trí của tiền vệ người Brazil Casemiro khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa. Trước đây, Quỷ đỏ từng được kỳ vọng sẽ tăng cường lực lượng ở tuyến giữa, và khả năng này được dự đoán sẽ càng cao hơn khi Casemiro rời Old Trafford vào mùa hè này.

Nhiều cầu thủ đã được liên hệ với việc chuyển đến MU trong những tháng gần đây, bao gồm Carlos Baleba của Brighton, Elliot Anderson của Nottingham Forest và Adam Wharton của Crystal Palace. Những tuần gần đây cũng chứng kiến ​​nhiều đồn đoán xung quanh tình hình của Sandro Tonali tại Newcastle, khi tuyển thủ Ý được cho là sẽ chuyển đến Arsenal vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng giêng nhưng không thành công, theo tờ Manchester Evening News (Anh).

MU rất khó tìm được người thay thế Casemiro. ẢNH: PA WIRE

Cựu tiền đạo của MU, Louis Saha, đã nêu rõ lý do tại sao ông cho rằng Tonali, cùng với người đồng đội ở Newcastle là Bruno Guimaraes, sẽ là những bản hợp đồng đáng giá cho đội hình của MU. Trong một cuộc phỏng vấn với AceOdds, cựu tiền đạo người Pháp Louis Saha cho biết: “Tôi luôn là một người hâm mộ và bênh vực Casemiro.

Trong hai năm qua, Casemiro được yêu cầu đảm nhiệm quá nhiều vai trò, nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn định và vai trò của cậu ấy cũng được xác định rõ ràng. Casemiro đã chứng minh mình là một cầu thủ đẳng cấp thế giới và tôi hiểu tại sao người hâm mộ lại muốn cậu ấy ở lại.

Manchester United cần sự quyết liệt và một người có thể điều khiển khu vực giữa sân. Tôi thấy người phù hợp hơn là Sandro Tonali hoặc Bruno Guimaraes, hai "quái vật" ở tuyến giữa của Newcastle. Với những cầu thủ như Kobbie Mainoo, bạn cần một người đồng hành có kinh nghiệm và tầm nhìn để quản lý quá trình chuyển giao khi Casemiro ra đi. Bạn cần kinh nghiệm, sự thẳng thắn và khả năng quyết đoán đó. Sẽ rất khó để thay thế Casemiro.

Nếu bạn đưa một cầu thủ trẻ vào, đó sẽ là một sự xáo trộn. Điều đó rất tốt cho tương lai, nhưng bạn cần kinh nghiệm. Nếu Casemiro ra đi, tôi nghĩ sự kết hợp giữa Adam Wharton và Guimaraes (tại MU) sẽ rất tuyệt vì Guimaraes có tố chất của một đội trưởng hơn".

Hồi đầu tháng này, Tonali từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Arsenal. Có thông tin cho rằng người đại diện của Tonali là Giuseppe Riso đã "đề nghị" Arsenal mua tiền vệ người Ý này. Tuy nhiên, sau đó Giuseppe Riso đã phủ nhận.

Saha cho rằng Tonali phù hợp với Manchester United. ẢNH: NEWCASTLE UNITED

Vài ngày sau, Giuseppe Riso đã hé lộ về tương lai của Tonali, cho rằng một giải pháp có thể đạt được trong những tháng tới. Ông nói với tờ Tuttosport (Ý): “Newcastle đang gặp khó khăn trong việc để Sandro Tonali ra đi, và cậu ấy muốn dẫn dắt CLB đến Champions League. Những cuộc thảo luận về chuyển nhượng sẽ diễn ra sau. Chúng ta sẽ xem mùa giải kết thúc như thế nào rồi mới quyết định.

Hiện tại Tonali chưa có sự ưu tiên nào vì vẫn còn quá sớm. Những gì chúng tôi nói hôm nay sẽ không còn đúng vào ngày mai. Newcastle không thể để cậu ấy ra đi lúc này, và cũng chẳng có lý do gì để chuyển nhượng, nhất là khi Sandro Tonali rất gắn bó với CLB. Chúng tôi sẽ đánh giá và quyết định nên làm gì vào mùa hè".