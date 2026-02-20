Ngôi sao của MU ca ngợi Amorim tuyệt vời vì sự thay đổi dưới thời Carrick 20/02/2026 15:25

Ngôi sao của MU Matheus Cunha đã dành lời khen ngợi cho HLV Ruben Amorim về sự lột xác của Manchester United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, tờ Sun Sports (Anh) đưa tin. Bản hợp đồng bom tấn mùa hè từ Wolves đã gia nhập "quỷ đỏ" thành Manchester dưới thời HLV người Bồ Đào Nha và đã ca ngợi ông thầy cũ của mình là một "người tuyệt vời".

Nhiệm kỳ của Amorim tại Old Trafford kết thúc vào tháng Giêng sau vụ tấn công gây chấn động nhắm vào ban lãnh đạo MU. Amorim đã chỉ trích gay gắt ban lãnh đạo "quỷ đỏ" sau trận hòa 1-1 với Leeds United tại Premier League, trận đấu cuối cùng trong 14 tháng ông dẫn dắt đội bóng.

Carrick được giao vị trí HLV tạm quyền cho đến mùa hè và đã dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng trước Man City, Arsenal, Tottenham và Fulham trong chuỗi 5 trận đấu, chỉ để mất điểm trước West Ham ở trận đấu gần nhất. Phong độ đó giúp MU có cơ hội lớn để giành vé trở lại Champions League mùa giải tới, nhưng tiền vệ người Brazil Cunha đã dành lời khen ngợi cho người thầy cũ của mình.

Ngôi sao của MU Cunha hết lời ca ngợi di sản mà Amorim để lại ở Old Trafford. ẢNH: EPA

Trả lời phỏng vấn DAZN, ngôi sao của MU Cunha cho biết: “Tôi luôn biết ơn tất cả những gì Ruben Amorim đã làm cho tôi. Mọi người thường dễ nhìn quá khứ chỉ toàn là vấn đề khi mọi thứ thay đổi, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, Ruben Amorim là một người tuyệt vời.

Nhiều cầu thủ mới đến Manchester United là nhờ Ruben Amorim, vì vậy tôi nghĩ Amorim cũng đóng một vai trò lớn trong thành công mà chúng ta đang có hiện nay (dưới thời Carrick)”.

Một điểm đáng chú ý và cũng là lời chỉ trích chính nhắm vào Amorim là sự thiếu linh hoạt trong hệ thống chiến thuật của ông. Chiến lược gia 41 tuổi người Bồ Đào Nha thích bám sát những chiến thuật đã được kiểm chứng và không muốn thay đổi sơ đồ ba trung vệ. Cunha cho rằng người ta đã thổi phồng vấn đề quá mức, và MU hiện tại cũng phòng ngự theo sơ đồ tương tự dưới thời Carrick.

Matheus Cunha nói thêm: “Áp lực để chiến thuật đó thành công quá lớn đến nỗi chúng tôi quên mất bối cảnh tổng thể đơn giản như thế nào và quá tập trung vào mặt tiêu cực. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng các số liệu trong bóng đá rất dễ gây hiểu lầm.

Chúng tôi tấn công bằng nhiều cách khác nhau (dưới thời HLV tạm quyền Carrick) và cuối cùng phòng thủ bằng sơ đồ chiến thuật mà mọi người vẫn thường nhắc đến là của Ruben Amorim”.

Cunha đã ghi được hai bàn thắng và có một pha kiến ​​tạo trong năm trận đấu cho Manchester United dưới thời Carrick cho đến nay. Trận đấu tiếp theo của Manchester United là chuyến làm khách đến Everton ở vòng 27 Premier League vào rạng sáng thứ ba tuần tới (24-2, giờ Việt Nam), trước khi "quỷ đỏ" tiếp đón Crystal Palace tại Old Trafford vào cuối tuần tới.