MU lãng phí hàng chục triệu bảng Anh cho các ngôi sao 21/02/2026 07:09

(PLO)- MU lãng phí hàng chục triệu bảng Anh cho các ngôi sao bị ruồng bỏ và "quỷ đỏ" sẽ bước vào chiến dịch thanh lý nhân sự lớn vào mùa hè này.

MU lãng phí hàng chục triệu bảng Anh, chi một khoản tiền khổng lồ cho phí chuyển nhượng và tiền lương, trong khi đội hình hiện tại lại cho thấy một bức tranh ảm đạm, tờ Mirror (Anh) đưa tin về tình hình của đội chủ sân Old Trafford.

Những năm gần đây, Manchester United đã chi mạnh tay để vực dậy tham vọng trở lại vinh quang xưa tại Premier League và châu Âu, nhưng không phải lúc nào họ cũng thành công. Mức độ lãng phí tiền bạc của "quỷ đỏ" thành Manchester có thể được thấy rõ qua quỹ lương của họ.

Kể từ mùa hè năm 2021, MU đã chi hơn 950 triệu bảng Anh, trong khi chỉ thu về chưa đến 300 triệu bảng Anh từ việc bán cầu thủ. Tuy nhiên, đó không phải là toàn bộ câu chuyện. MU đang chuẩn bị cắt giảm quỹ lương vào mùa hè khi tiền vệ chủ lực Casemiro ra đi sau khi hết hạn hợp đồng.

MU lãng phí hàng chục triệu bảng Anh trả cho những ngôi sao như Hojlund hay Sancho, chưa kể mức phí chuyển nhượng. ẢNH: ASH DONELON

MU sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nữa nếu Barcelona kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford với giá 26 triệu bảng Anh, mặc dù có tin đồn HLV tạm quyền Michael Carrick không muốn chia tay tiền đạo người Anh như người tiền nhiệm Ruben Amorim.

Theo Spotrac (Anh), Casemiro và Rashford nhận mức lương tổng cộng 33,8 triệu bảng Anh mỗi năm, mặc dù Barca hiện đang chi trả toàn bộ lương cho cầu thủ người Anh. Hàng triệu bảng Anh nữa được MU chi cho những người khác mà theo đánh giá của hầu hết mọi người, có thể được coi là không còn cần thiết đối với CLB.

Manchester United đã đồng ý trả cho Jadon Sancho và Andre Onana mức lương hàng tuần lên đến sáu con số, nhưng cả hai đều không còn cần thiết và bị đẩy sang CLB khác dưới dạng cho mượn. Sancho chắc chắn sẽ phải tìm CLB mới vào mùa hè khi hợp đồng của anh hết hạn, trong khi tương lai của Onana phụ thuộc vào việc tìm được người mua.

Rasmus Hojlund, với mức lương ước tính 85.000 bảng Anh mỗi tuần, cũng được MU cho Napoli mượn. Tiền đạo người Đan Mạch hoàn toàn có thể chuyển hẳn đến Napoli vào mùa hè sau khi Manchester United ưu tiên Benjamin Sesko làm người dẫn dắt hàng công.

Tyrell Malacia là thành viên duy nhất trong nhóm "bị MU ruồng bỏ" không thể rời đi vào mùa hè, nhưng hậu vệ người Hà Lan hầu như không được ra sân mùa này, góp phần làm tăng thêm hàng triệu bảng Anh vào quỹ lương. Joshua Zirkzee có thể có tương lai ở MU nếu anh chấp nhận vai trò dự bị, nhưng anh sẽ là một bản hợp đồng rất đắt đỏ, khi chỉ đá chính 4 trận mùa này và không đá trận nào dưới thời Carrick.

MU chắc chắn sẽ tìm cách bán đứt Onana vào mùa hè. ẢNH: ANADOLU

Hiện tại, Manchester United sẽ không phải trả toàn bộ lương cho Sancho, Onana và Hojlund. "Quỷ đỏ" chỉ phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản tiền khác nhau tùy thuộc vào điều khoản cho mượn của từng cầu thủ. Mặc dù vậy, chỉ riêng tiền lương của ba cầu thủ này - cũng như Zirkzee và Malacia - đã lên tới hơn 30 triệu bảng Anh mỗi năm.

Tiếp theo là phí chuyển nhượng, tổng cộng khoảng 230 triệu bảng Anh. MU có thể chỉ thu hồi được một phần nhỏ trong tổng số đó, với Hojlund là người duy nhất trong số năm cầu thủ được kỳ vọng sẽ mang về cho MU hơn một nửa số tiền đầu tư ban đầu.

Mùa hè này chắc chắn sẽ là kỳ chuyển nhượng then chốt đối với Manchester United và người hâm mộ của họ, bất kể HLV nào dẫn dắt đội. Tuy nhiên, Manchester United đã biết những thiệt hại có thể xảy ra khi họ mắc sai lầm...