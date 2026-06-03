MU lên kế hoạch chi 35 triệu bảng mua ngôi sao của Borussia Dortmund 03/06/2026 12:29

(PLO)- MU cân nhắc chi 35 triệu bảng Anh để chiêu mộ một trung vệ mới với mục tiêu là ngôi sao của Borussia Dortmund.

HLV Michael Carrick muốn một trung vệ mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè trong bối cảnh lo ngại về tương lai của Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt, cả hai đều đang gặp vấn đề về chấn thương. Vì thế, MU đang cân nhắc chi 35 triệu bảng Anh để chiêu mộ hậu vệ Waldemar Anton của Borussia Dortmund.

HLV Michael Carrick của Manchester United rất muốn ký hợp đồng với một trung vệ mới trong mùa hè này và đã cử các tuyển trạch viên đến xem Anton thi đấu, trong bối cảnh vẫn còn nhiều nghi ngờ lớn về tương lai gần của bộ đôi Lisandro Martinez và Matthijs de Ligt. Cả hai đều đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương nghiêm trọng và đội chủ sân Old Trafford lo ngại về tình trạng thể lực kém của cả hai hậu vệ này.

Lisandro Martinez, nhà vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina, chỉ ra sân 19 trận trên mọi đấu trường mùa giải trước. Trong khi đó, De Ligt phải nghỉ thi đấu từ tháng 11 năm ngoái do chấn thương lưng nghiêm trọng cần phẫu thuật.

Michael Carrick sẽ có kỳ chuyển nhượng đầu tiên cùng MU. ẢNH: AMA

Manchester United giờ đây có thể hướng đến Anton và biến anh trở thành một trong những bản hợp đồng mùa hè của họ. Anton gia nhập Dortmund từ Stuttgart vào năm 2024 với mức phí 18 triệu bảng Anh, và đã khẳng định mình là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất Bundesliga.

Anton có trận ra mắt quốc tế vào năm 2024 và đã có 12 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Đức. Anton đã giúp Đức giành vé dự World Cup 2026 và là một phần trong đội hình của HLV Julian Nagelsmann cho giải đấu sắp tới tại Bắc Mỹ.

MU biết rằng thương vụ khó có thể hoàn tất trước khi World Cup khởi tranh, điều đó có nghĩa là giá trị của cầu thủ 29 tuổi này có thể tăng lên nếu anh có một kỳ World Cup thành công. Đức, đội đã bị loại ở vòng bảng tại World Cup 2022, nằm ở bảng E cùng với Curacao, Bờ Biển Ngà và Ecuador tại World Cup 2026.

Anton phải cạnh tranh quyết liệt ở vị trí trung vệ với ngôi sao của Real Madrid Antonio Rudiger, Jonathan Tah của Bayern Munich, đồng đội ở Dortmund là Nico Schlotterbeck và hậu vệ Malick Thiaw của Newcastle. Anton còn hợp đồng với Dortmund đến năm 2028, nhưng anh luôn ấp ủ tham vọng được chơi bóng ở Ngoại hạng Anh.

MU cũng đang nhắm đến ít nhất hai tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Quỷ đỏ thành Manchester đã đạt được thỏa thuận với Atalanta để chiêu mộ Ederson, người có thể thay thế Casemiro đã ra đi ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Waldemar Anton của Borussia Dortmund đang trong tầm ngắm của Manchester United. ẢNH: Max Maiwald/DeFodi

Ngôi sao của Nottingham Forest, Elliot Anderson, nằm trong danh sách mục tiêu của MU, nhưng được biết anh đang nghiêng về việc chuyển đến Manchester City. Các mục tiêu khác của MU ở hàng tiền vệ bao gồm Mateus Fernandes của West Ham, Sandro Tonali của Newcastle và Aurelien Tchouameni của Real Madrid.

Manchester United cũng muốn có một hậu vệ trái, và Lewis Hall của Newcastle đã được liên hệ. Một tiền đạo giàu kinh nghiệm cũng là mẫu cầu thủ mà Carrick đang nhắm đến, nhưng sự trở lại của Marcus Rashford sau thời gian cho mượn tại Barcelona có thể làm phức tạp thêm mọi chuyện.