Thông tin chưa từng công bố về quá trình huấn luyện của Carrick tại MU 22/02/2026 07:09

(PLO)- Những thông tin chưa từng được công bố về quá trình huấn luyện của Carrick giúp tăng cơ hội dẫn dắt Manchester United dài hạn của ông.

Michael Carrick được cho là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí HLV trưởng chính thức tiếp theo của Manchester United, với thành tích của đội ngũ trợ lý HLV đóng vai trò quan trọng trong triển vọng của ông. Tờ The i Paper (Anh) vừa chia sẻ những thông tin chưa từng công bố về quá trình huấn luyện của Carrick tại Old Trafford, dưới sự giúp sức đắc lực của đội ngũ trợ lý HLV.

Theo đó, 2 trợ lý HLV Jonathan Woodgate và Steve Holland đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Michael Carrick nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng chính thức tiếp theo của Manchester United. Theo tờ The i Paper, Carrick hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành vị trí này và là một ứng cử viên không kém bất kỳ ai khác, khi ông tạo được ấn tượng tích cực kể từ khi tiếp quản vị trí của HLV Ruben Amorim.

Nếu Carrick tiếp tục dẫn dắt MU mùa giải tới, Holland và Woodgate cũng sẽ giữ nguyên vị trí của mình. Tờ i Paper chia sẻ các nguồn tin mô tả bộ đôi này, cùng với 2 trợ lý HLV khác là Jonny Evans và Travis Binnion, là những người có "sự cân bằng hoàn hảo".

Quá trình huấn luyện của Carrick tại MU nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ đội ngũ trợ lý HLV, trong đó có Jonathan Woodgate (trái) và Steve Holland (phải). ẢNH: James Gill - Danehouse

Một nguồn tin cho biết Carrick đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi một đối thủ ở Premier League không chiêu mộ Holland, viện dẫn tài năng và chuyên môn của ông. Sau thời gian dài làm trợ lý HLV tại Chelsea trước khi gia nhập đội tuyển Anh, kinh nghiệm phong phú của Holland được cho là đã giúp đội ngũ huấn luyện trẻ của Carrick làm việc hiệu quả hơn.

Jonathan Woodgate là một trong số đó, trước đây ông chỉ từng làm việc tại Bournemouth và Middlesbrough. Đáng chú ý, quyết định học tiếng Tây Ban Nha trong thời gian thi đấu cho Real Madrid được cho là vô cùng hữu ích đối với Woodgate.

Kiến thức chiến thuật của cựu tuyển thủ Anh Woodgate được cho là đã khiến một số người bất ngờ. Là một cựu hậu vệ lừng danh từng chơi cho Real Madrid và tuyển Anh, khả năng huấn luyện cá nhân của Woodgate với Ayden Heaven và Leny Yoro cũng thu hút sự chú ý.

Carrick đã thảo luận rất nhiều về đội ngũ trợ lý huấn luyện của mình tại Manchester United. HLV tạm quyền của Manchester United Carrick nói: "Đây là một nhóm thực sự mạnh, và cảm giác như chúng tôi đã ở bên nhau một thời gian dài, nhưng thực tế là chúng tôi không hề quen biết nhau.

Tôi không thực sự quen biết Steve Holland nhiều lắm. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ và cân bằng, và có lý do tại sao tôi muốn mời Steve Holland tham gia. Về Jonathan Woodgate, tôi từng có anh ấy ở Middlesbrough - trung thành, hiểu tôi, biết rõ tôi, thúc đẩy tôi, thử thách tôi... mối quan hệ thực sự tốt. Jonny Evans thì hiểu rõ Manchester United. Anh ấy đã ở đây rất lâu và cũng có mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ... yêu thích công việc huấn luyện, thích giúp đỡ, rất quan tâm.

Và rồi với Travis Binnion, CLB này cần học viện đào tạo trẻ. Đó là một phần cực kỳ quan trọng trong lịch sử của Manchester United. Tôi nghĩ có một sự cân bằng thực sự tốt giữa trách nhiệm của học viện, các cầu thủ trẻ và sau đó là Jonathan Woodgate và Jonny Evans - hai trong số những trung vệ xuất sắc nhất mà bạn có thể thấy trong 20-25 năm qua - để truyền đạt kinh nghiệm của họ.

Carrick tin rằng mình có đội ngũ trợ lý HLV rất mạnh tại Manchester United. ẢNH: MIRROR/GETTY

Steve Holland có kinh nghiệm dày dặn trên nhiều lĩnh vực cùng Chelsea, với sự thay đổi HLV và các phong cách huấn luyện khác nhau, cùng những cầu thủ hàng đầu, và cả đội tuyển Anh. Toàn bộ nhân viên đều có khả năng thích nghi với môi trường đó, và tôi nghĩ điều đó rất quan trọng".

Carrick khẳng định họ không phải là những kẻ chỉ biết nói "vâng" khi chia sẻ thêm: "Tôi không thể lúc nào cũng đúng được, điều đó là không thể. Đó là lý do tại sao chúng tôi có một nhóm sáu người trong văn phòng. Chúng tôi đều có những quan điểm mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đều biết cách chọn lọc, và điều quan trọng là chúng tôi phải có sự kết nối và hiểu biết về hướng đi mà chúng tôi muốn. Chắc chắn chúng tôi phải thúc đẩy lẫn nhau".