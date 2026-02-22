Everton lập kế hoạch đặc biệt cho trận đấu với MU 22/02/2026 06:39

Everton sẽ tiếp đón Manchester United vào lúc 3 giờ sáng thứ ba ngày 24-2 trong trận đấu sân nhà thứ 14 của họ tại Ngoại hạng Anh kể từ khi chuyển đến sân vận động Hill Dickinson, nhưng lần này sẽ có một điều bất ngờ. Theo đó, Everton lập kế hoạch đặc biệt cho trận đấu với MU, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Cụ thể, Everton đã lên kế hoạch để khuấy động bầu không khí tại sân vận động Hill Dickinson khi họ tiếp đón Manchester United đang có phong độ cao ở vòng 27 Premier League. Đội bóng của HLV David Moyes sẽ tiếp đón một Manchester United bất bại trong 5 trận kể từ khi Michael Carrick nắm quyền.

Sự hồi sinh dưới thời HLV tạm quyền Carrick đã giúp MU tạm ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, hơn Everton tám điểm và ba bậc, đội bóng cũng đang nuôi tham vọng dự cúp châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside đang cần một chút lợi thế trên sân nhà.

Everton đã thắng MU 1-0 ở lượt đi ngay tại Old Trafford. ẢNH: MARC ATKINS

Sau 13 trận đấu tại sân vận động mới trị giá 750 triệu bảng Anh, thành tích của Everton hiện đang ở mức đáng lo ngại với 4 chiến thắng, 4 trận hòa và 5 trận thua. Đó là lý do tại sao người hâm mộ của họ đang lên kế hoạch cho một điều gì đó khác biệt nhằm giúp Moyes và các học trò giành chiến thắng trận đấu trên sân nhà đầu tiên kể từ đầu tháng 12.

Hơn 400 biểu ngữ sẽ được giăng lên trước khi trận đấu bắt đầu, trang trí khán đài phía nam của sân vận động. Người hâm mộ Everton đang hướng tới việc vượt qua những màn trình diễn gây thất vọng trên sân nhà trước Arsenal và Leeds United - cả hai trận đấu mà họ đều không giành chiến thắng.

Nhóm cổ động viên 1878s của Everton đã tập hợp một đội ngũ tình nguyện viên hùng hậu để giăng cờ trong suốt trận đấu. Người hâm mộ ở khán đài phía nam sẽ được yêu cầu vẫy bất kỳ lá cờ nào họ tìm thấy trên chỗ ngồi của mình khi CLB bắt đầu phát nhạc qua hệ thống loa phóng thanh khoảng 15 phút trước khi trận đấu bắt đầu.

Katie Carter, một trong những nhân vật chủ chốt của nhóm 1878s, hy vọng kế hoạch đặc biệt này sẽ giúp tạo nên một bầu không khí sôi động hơn nữa, tiếp sức cho các cầu thủ Everton trong trận đấu, sau khi Everton đã đánh bại MU 1-0 ở trận lượt đi ngay trên sân khách Old Trafford. Carter nói với tờ Liverpool ECHO (Anh): "Đây là một trong những khán đài dốc nhất châu Âu, nó có thể gây áp lực nếu chúng ta làm cho nó trở nên như vậy, vì vậy hãy trang trí nó bằng cờ và hãy lấp đầy nó bằng tiếng ồn và làm cho mọi người hào hứng lên.

Tối thứ Hai (giờ Anh) là cơ hội hoàn hảo cho điều đó. Cho dù bạn có quen người bên cạnh hay không, hãy hát theo họ, đứng ngay phía sau họ - đảm bảo mọi người đều đứng lên, cùng hát và tạo nên bầu không khí sôi động trên sân vận động. Mọi thứ đã sẵn sàng chờ chúng ta. Khán đài đã được dựng xong. Chúng ta chỉ cần tạo ra một bầu không khí cuồng nhiệt để tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trên sân".

Fan Everton lập kế hoạch đặc biệt tạo không khí sôi động trên sân trong trận đấu với MU. ẢNH: AMA

Chiến thắng 2-1 trên sân khách trước Fulham hồi đầu tháng này tiếp nối phong độ ấn tượng của Everton trên sân khách mùa này. Nhưng thất bại trước Bournemouth ở trận đấu gần nhất đã kéo dài chuỗi trận không thắng trên sân nhà của Everton lên con số 5 trên mọi đấu trường.

Trước trận thua trước Bournemouth, HLV David Moyes của Everton thừa nhận: "Chúng tôi phải cố gắng chuyển phong độ sân khách thành phong độ sân nhà tốt. Chúng tôi đã làm tốt, giờ chỉ cần đảm bảo giành thêm vài chiến thắng nữa trên sân nhà. Chúng tôi luôn tìm hiểu xem nó có thể như thế nào. Chúng tôi có một sân vận động mới tuyệt vời, càng sớm làm quen với nó càng tốt. Mọi người đều thích nó, chúng tôi cũng vậy, nhưng có lẽ đối thủ cũng khá thích nó".