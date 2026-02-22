Ngôi sao thất bại ở MU lẽ ra có thể là cầu thủ hay nhất thế giới 22/02/2026 06:09

Diogo Dalot cho rằng Anthony Martial lẽ ra có thể trở thành cầu thủ hay nhất thế giới nếu anh muốn đạt đến đẳng cấp đó, bất chấp quãng thời gian thi đấu không ổn định của tiền đạo người Pháp này tại Manchester United.

Cầu thủ người Pháp Anthony Martial đã trải qua chín năm tại gã khổng lồ bóng đá Premier League, ký hợp đồng chơi cho MU với tư cách là cầu thủ trẻ đắt giá nhất trong lịch sử dưới thời Louis van Gaal. Martial đã có một số khoảnh khắc tỏa sáng, bao gồm cả bàn thắng trong trận ra mắt đội chủ sân Old Trafford vào lưới kình địch Liverpool.

Tương tự, Martial cũng trải qua những giai đoạn dài sa sút phong độ và không ghi được bàn thắng. Chỉ một lần duy nhất Martial vượt qua cột mốc 20 bàn thắng tại Old Trafford, nhưng ngôi sao của MU Dalot, người thường xuyên đối đầu với Martial trong các buổi tập, tin rằng tiền đạo người Pháp có thể trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Martial không thể vươn tầm bởi dính chấn thương liên tục. ẢNH: Press Association

Hậu vệ người Bồ Đào Nha Dalot đã đưa ra những bình luận khiến huyền thoại của MU Rio Ferdinand sửng sốt khi được hỏi về đội hình 5 người trong mơ của mình, trong đó Martial đá cặp với Cristiano Ronaldo trên hàng công của MU.

Hậu vệ người Bồ Đào Nha của MU Dalot nói: "Đó sẽ là Cristiano Ronaldo. Và tôi sẽ đề cử thêm một người nữa. Tôi sẽ chọn Martial". Rio Ferdinand đáp lại: "Martial? Tôi không ngờ. Tôi biết cậu ấy rất tài năng, nhưng tôi không... tại sao lại là Martial?".

Dalot sau đó giải thích: "Tôi sẽ nói điều này bởi vì tôi sẽ kết hợp những gì mà rõ ràng Martial có thể làm được trong các trận đấu, nhưng cũng cả trong các buổi tập. Tôi đã thi đấu rất nhiều trận với Martial trên sân tập, thực sự là rất khó để đối đầu với anh ấy. Martial đôi khi sẽ mất tập trung một chút. Nhưng nếu Martial có được sự ổn định hơn một chút và nếu anh ấy muốn, anh ấy có thể trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Dễ dàng thôi".

Hậu vệ Diogo Dalot của MU nói thêm: "Trong lúc tập luyện, Anthony Martial có thể làm những việc mà bạn sẽ nói là phải dừng buổi tập lại. Bạn biết đấy, những khoảnh khắc mà bạn muốn thổi còi và nói, "Được rồi, vào trong thôi". Và tôi xem Martial có một vài khoảnh khắc như vậy. Tôi nhớ Juan Mata cũng có những phẩm chất tương tự".

Dalot (phải) từng chứng kiến nhiều màn trình diễn không thể tin nổi của Martial trên sân tập của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Rio Ferdinand tiết lộ rằng HLV tạm quyền của Manchester United, Michael Carrick, đã hết lời ca ngợi Martial vào thời điểm ngôi sao người Pháp mới gia nhập đội chủ sân Old Trafford. Ferdinand nói: "Bạn biết đấy, Carrick đã nói với tôi khi Martial mới ký hợp đồng với Manchester United rằng Martial có thể giành Quả bóng vàng thế giới".

Nhưng phong độ không ổn định cùng chấn thương đã khiến Martial bị MU đẩy sang Sevilla dưới dạng cho mượn, nơi anh tiếp tục gặp khó khăn trong việc ghi bàn. Martial rời MU vào năm 2024 sau khi hợp đồng hết hạn và chuyển đến Hy Lạp khoác áo AEK Athens, nhưng chỉ trụ được một năm trước khi chuyển sang gia nhập đội bóng Monterrey của Mexico cho đến thời điểm hiện tại.