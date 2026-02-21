Bóng đá Malaysia cần tự nhìn lại mình: Hãy ngừng đổ lỗi cho các đội láng giềng 21/02/2026 16:59

Đó là dòng tít được chia sẻ trong bài bình luận của tờ New Straits Times (Malaysia). Dường như đó là vấn đề gây xôn xao nhất trong bóng đá Malaysia hiện nay, không phải là các lệnh trừng phạt, vấn đề tư cách thi đấu của cầu thủ, hay những hậu quả lâu dài có thể xảy ra, mà là danh tính của người tố giác.

Kịch bản khá đơn giản. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tiến hành điều tra, phát hiện Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch dạng di sản vi phạm các quy định liên quan đến giấy tờ, đã phạt tiền và cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ này. Hiện tại, việc thi hành án đã được tạm hoãn trong khi chờ kết quả kháng cáo của FAM lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng sự không chắc chắn vẫn còn đó.

Theo các báo cáo, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xác nhận một khiếu nại đã được gửi lên FIFA một ngày sau chiến thắng đậm 4-0 của đội tuyển Malaysia trước Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10-6 năm ngoái.

Tờ New Straits Times viết, bên khiếu nại được cho là Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Mới đây, xuất hiện những thông tin cho rằng chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir là người chủ mưu vụ tố giác này, một cáo buộc mà ông đã kiên quyết phủ nhận.

Chính sách nhập tịch vội vã của Malaysia khiến họ gặp rắc rối. ẢNH: NST

Trong bài phân tích của mình, New Straits Times đặt câu hỏi, "Tuy nhiên, việc ai là người đệ đơn khiếu nại liệu có thực sự quan trọng? Indonesia hầu như không cần đến những yếu tố khác khiến họ bị xao nhãng. Họ đang tràn đầy lạc quan sau những màn trình diễn đầy hứa hẹn ở vòng loại cuối cùng World Cup 2026 vừa qua, được tiếp thêm động lực bởi chính các cầu thủ gốc Hà Lan của họ. Họ có những mục tiêu riêng để tập trung vào.

Việc quá chú trọng vào việc tìm ra "thủ phạm" có nguy cơ bỏ qua hoàn toàn vấn đề cốt lõi. Vấn đề không phải là ai đã gõ cửa FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ. Vấn đề là tại sao cánh cửa đó lại được mở ra ngay từ đầu. Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, những lời phàn nàn sẽ không có sức nặng nếu thiếu cơ sở.

Có một câu tục ngữ nhắc nhở chúng ta rằng: "Khi gió ngược chiều thổi đến, có người xây tường, có người xây cối xay gió". Đây là thời điểm để suy ngẫm. Nếu các thủ tục nhập tịch được FAM tuân thủ đúng cách, sẽ có rất ít cơ hội để áp dụng các biện pháp trừng phạt. Nếu có bất kỳ sai sót nào, dù là về mặt hành chính hay bất kỳ vấn đề nào khác, thì chúng phải được giải quyết một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp. Điều cốt lõi của câu chuyện này chính là hậu quả".

Việt Nam và Nepal, những đội đã thua Malaysia ở vòng loại Asian Cup khi các cầu thủ nhập tịch ra sân, có thể nói là những đội bị ảnh hưởng trực tiếp nhất trên sân cỏ. FIFA đã hủy bỏ kết quả của ba trận giao hữu bất bại của tuyển Malaysia, trao chiến thắng 3-0 cho Cape Verde, Singapore và Palestine.

CAS đã đưa ra các biện pháp tạm thời cho phép các cầu thủ nhập tịch Malaysia tiếp tục thi đấu vào lúc này, nhưng cũng đã làm rõ rằng đây không phải là phán quyết cuối cùng về tư cách thi đấu của họ. Sự khác biệt này rất quan trọng và cần được chấp nhận.

New Straits Times khẳng định, các nhà chức trách bóng đá Malaysia nên thận trọng trước bất kỳ sự lạc quan thái quá nào trước thời điểm này. Phiên điều trần phúc thẩm vào ngày 26-2 sẽ là ngày quan trọng nhất của bóng đá Malaysia. Cho đến lúc đó, sự thận trọng, chứ không phải sự hân hoan, mới là yếu tố quyết định.

Ngoài ra còn có một mối lo ngại. Nếu kết quả thi đấu vòng loại Asian Cup bị hủy bỏ, suất tham dự Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia của Malaysia có thể bị đe dọa. Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn, bao gồm cả khả năng bị cấm tham gia các kỳ World Cup hoặc Asian Cup trong tương lai, có thể sẽ được áp dụng với Malaysia.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir (phải) phủ nhận ông là người tố cáo Malaysia nhập tịch cầu thủ không đúng quy định. ẢNH: FACEBOOK ERICK THOHIR

New Straits Times kết luận, "Kết quả như vậy không chỉ là một bước thụt lùi. Nó sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ cầu thủ bóng đá Malaysia, những người có thời kỳ đỉnh cao rất ngắn ngủi và không thể thay thế. Và đó là lý do tại sao thời điểm này đòi hỏi sự rõ ràng và đoàn kết hơn là đổ lỗi cho nhau.

Giống như bất kỳ cơ quan quản lý nào, FAM hoạt động trong một môi trường pháp lý phức tạp. Sai sót, nếu có, nên được xem như bài học để củng cố hệ thống và sự cẩn trọng trong tương lai. Người hâm mộ bóng đá vốn rất nhiệt huyết. Nhưng biến điều này thành một cuộc tranh cãi đổ lỗi giữa các đội bóng khác trong khu vực có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng không cần thiết.

Trọng tâm của FAM là cần hướng đến việc giải quyết vấn đề thông qua các kênh pháp lý thích hợp, tôn trọng quy trình tại CAS và bảo vệ uy tín lâu dài của bóng đá Malaysia. Bởi vì cuối cùng, chiếc áo đấu của Malaysia quan trọng hơn những lời bàn tán xung quanh".