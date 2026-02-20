PSG âm mưu ‘đánh úp’ Haaland gây rung chuyển châu Âu 20/02/2026 14:12

(PLO)- Paris Saint-Germain (PSG) đang âm thầm chuẩn bị cho một nước đi gây chấn động thị trường châu Âu khi đưa Erling Haaland vào tầm ngắm.

Theo tiết lộ từ TEAMtalk, đội bóng thủ đô nước Pháp PSG đã có những liên hệ ban đầu ở mức thăm dò nhằm tìm hiểu các điều khoản hợp đồng của chân sút người Na Uy với Manchester City. Dù chưa có đề nghị chính thức nào được gửi đi, động thái này đủ khiến giới mộ điệu dậy sóng.

Haaland hiện vẫn là trung tâm trong kế hoạch dài hạn của Man City. Nhớ ngày 17-1 năm ngoái, anh đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6-2034, khẳng định cam kết tương lai với sân Etihad. Tuy vậy, việc ràng buộc dài hạn không đồng nghĩa với việc các ông lớn châu Âu từ bỏ tham vọng sở hữu một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

Trước PSG, cả Barcelona lẫn Real Madrid đều theo sát tình hình của cầu thủ 25 tuổi, đặc biệt khi xuất hiện thông tin về khả năng tồn tại điều khoản giải phóng mở đường cho anh sang La Liga trong tương lai.

Haaland rơi vào tầm ngắm của đội bóng lớn nước Pháp. Ảnh: EPA.

Đối thủ lớn PSG vẫn quyết định nhập cuộc. Đáng chú ý, các nguồn tin tại Paris khẳng định sự quan tâm dành cho Haaland không liên quan trực tiếp đến câu chuyện nội bộ xoay quanh Ousmane Dembele.

Tuyển thủ Pháp đang vướng vào tranh cãi sau phát biểu gây chú ý hậu thất bại 1-3 trước Rennes ở vòng 22 Ligue 1. Dembele đã công khai chỉ trích tinh thần thi đấu của đồng đội với phát ngôn ám chỉ lối chơi cá nhân làm tổn hại tập thể. Những lời lẽ của anh không được phòng thay đồ PSG đón nhận tích cực.

Dembele và đồng đội PSG đang có những bất ổn trong phòng thay đồ. Ảnh: EPA.

HLV Luis Enrique thẳng thắn phản ứng, cho rằng phát biểu sau trận đấu là vô nghĩa và nhấn mạnh không một cá nhân nào được phép đặt mình cao hơn lợi ích CLB. Sự việc làm dấy lên đồn đoán về tương lai của Dembele tại Parc des Princes, dù ban lãnh đạo chưa đưa ra quyết định cụ thể.

Thực tế khả năng chiêu mộ Haaland trong tương lai gần bị đánh giá là rất thấp, PSG rõ ràng muốn sẵn sàng cho mọi kịch bản. Đội bóng nước Pháp hiểu rằng để tiếp tục cạnh tranh đỉnh cao châu Âu, họ cần những biểu tượng đủ tầm vóc. Và trong danh sách đó, cái tên Erling Haaland luôn nằm ở vị trí đặc biệt.