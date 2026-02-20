Động thái gây sốc của Man United 20/02/2026 12:57

(PLO)- Man United đang tính đến một nước đi đầy bất ngờ cho kỳ chuyển nhượng hè 2026 khi đưa Alejandro Balde vào tầm ngắm.

Thông tin từ báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Man United đang theo dõi sát sao tình hình của hậu vệ trái 22 tuổi trong bối cảnh Barcelona có thể phải cân nhắc những quyết định khó khăn về tài chính.

Balde gia nhập lò đào tạo La Masia từ năm 2011 và từng bước khẳng định mình trước khi được đôn lên đội một vào năm 2021. Chỉ trong vài mùa giải, anh đã vươn lên trở thành lựa chọn quen thuộc bên hành lang trái của đội bóng xứ Catalan.

Tính đến thời điểm hiện tại, tuyển thủ Tây Ban Nha đã có 158 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 3 bàn thắng cùng 21 pha kiến tạo. Riêng mùa 2025-2026, anh xuất hiện 32 lần và có 3 đường chuyền thành bàn, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật.

Balde vẫn còn hợp đồng ở Barcelona đến năm 2028. Ảnh: EPA.

Dù hợp đồng của Balde còn hiệu lực đến tháng 6-2028, tương lai của anh vẫn bị đặt dấu hỏi. Hàng thủ Barcelona mùa này thi đấu thiếu chắc chắn, trong khi tình hình tài chính của CLB chưa thực sự ổn định. Một số nguồn tin cho biết ban lãnh đạo sẵn sàng lắng nghe những đề nghị có giá trị lớn nhằm cải thiện ngân sách. Điều đó khiến khả năng Balde ra đi vào mùa hè tới không còn là điều viển vông.

Sự chú ý càng tăng cao khi Balde bất ngờ không đá chính trong trận gặp Girona tại La Liga, chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị trong thất bại 1-2. Quyết định này được cho là xuất phát từ màn trình diễn đáng thất vọng của anh ở trận thua 0-4 trước Atletico Madrid tại bán kết lượt đi Copa del Rey.

Sao trẻ của Barca trong tầm ngắm của MU. Ảnh: EPA.

Về phía Man United, vị trí hậu vệ trái hiện chưa phải ưu tiên hàng đầu. Luke Shaw vẫn duy trì phong độ ổn định dù đã bước sang tuổi 30. Bên cạnh đó, Diego Leon và Harry Amass là hai tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh trong những năm tới. Trọng tâm chuyển nhượng của đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng vẫn là khu trung tuyến.

Tuy nhiên, cơ hội sở hữu một hậu vệ giàu tốc độ, công thủ toàn diện như Balde chắc chắn không dễ bỏ qua. Nếu Barcelona thực sự mở cửa đàm phán và mức phí chuyển nhượng phù hợp, thương vụ này hoàn toàn có thể trở thành cú nổ lớn của Man United làm chao đảo thị trường hè 2026.