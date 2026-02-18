7 cầu thủ nhập tịch Malaysia hồi sinh sau án phạt chấn động ở trận thắng Việt Nam 4-0 18/02/2026 11:27

(PLO)- Sau quãng thời gian chìm trong khủng hoảng vì án phạt từ FIFA, 7 cầu thủ thuộc diện “di sản” của đội tuyển Malaysia đang chứng kiến giá trị thị trường dần được khôi phục.

Bước ngoặt đến với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cho là sử dụng hồ sơ giả mạo khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) quyết định tạm hoãn lệnh cấm thi đấu kéo dài một năm, vốn được FIFA ban hành vào tháng 12 năm ngoái.

7 cầu thủ có gốc nước ngoài này ra sân trong trận thắng đội khách Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngày 10-6-2025.

Sau lệnh trừng phạt của FIFA, cơ sở dữ liệu Transfermarkt đã đồng loạt đưa giá trị của cả bảy cầu thủ về mức 0 euro sau khi FIFA kết luận có hành vi làm giả giấy tờ liên quan đến điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Quyết định kỷ luật khiến sự nghiệp của họ gần như đóng băng, đồng thời tác động mạnh đến hình ảnh trên thị trường chuyển nhượng quốc tế.

Các ngoại binh nhập tịch đã phục hồi giá trị chuyển nhượng sau khi CAS tạm hoãn án treo giò 1 năm của FIFA. Ảnh: EPA.

Tuy nhiên, những cập nhật mới nhất cho thấy tình hình đang xoay chuyển. Hậu vệ Facundo Garces của Deportivo Alaves là người có màn trở lại ấn tượng nhất. Từng bị định giá bằng 0 trong thời gian thụ án, cầu thủ 26 tuổi hiện được Transfermarkt ghi nhận ở mức 1 triệu euro.

Garces đã tái xuất tại La Liga và góp mặt trong trận gặp RCD Espanyol, cho thấy rõ ràng việc anh lấy lại vị thế trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp Tây Ban Nha.

Sự trở lại của Garces phản ánh tác động từ quyết định ngày 26-1 của CAS, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu trong lúc chờ hoàn tất quá trình pháp lý. Trong đội hình Malaysia, Garces hiện đứng thứ ba về giá trị, xếp sau tiền vệ Imanol Machuca với khoảng 1,26 triệu euro và tiền đạo Joao Figueiredo của Johor Darul Ta’zim ở mức xấp xỉ 1,01 triệu euro.

Bóng đá Malaysia vẫn phải chờ đến phiên điều trần ngày 26-2 để chứng minh sự trong sạch. Ảnh: EPA.

Hai cầu thủ khác của JDT là Jon Irazabal và Hector Hevel hiện được định giá lần lượt khoảng 495.000 euro và 344.000 euro. Rodrigo Holgado đạt mức gần 237.000 euro, trong khi Gabriel Palmero, tân binh của Kuching City, vẫn chưa được điều chỉnh và tiếp tục ở mức 0 euro.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 9 năm ngoái khi FIFA xử phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ vì vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ, tương đương 2.040 euro, kèm lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. FAM phải nộp phạt 350.000 CHF, tương đương 357.000 euro.

FIFA cũng hủy kết quả ba trận giao hữu, xử thua Malaysia 0-3 trước Cape Verde, Singapore và Palestine. Dù vụ việc vẫn chưa khép lại, quyết định từ CAS đã thắp lại hy vọng cho những cầu thủ từng đứng bên bờ vực mất trắng sự nghiệp.