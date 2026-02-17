Tin vui cho tuyển Việt Nam gây rúng động làng bóng Malaysia 17/02/2026 11:59

(PLO)- Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước khả năng hưởng lợi rất lớn tại vòng loại Asian Cup 2027 khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) rơi vào thế bất lợi trong vụ việc liên quan đến cầu thủ nhập tịch.

Những diễn biến mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) cho thấy phía Malaysia dường như không còn nhiều cơ hội lật ngược tình thế, sau khi bị tố cáo sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ trong trận thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027.

Theo Tổng thư ký AFC Windsor Paul John, trong hồ sơ gửi lên CAS, FAM chỉ đề nghị xem xét giảm án treo giò dành cho bảy cầu thủ bị xác định vi phạm quy định. Điều đáng chú ý là họ không yêu cầu hủy bỏ kết luận về hành vi gian lận mà FIFA đã ban hành trước đó. Cách tiếp cận này bị giới quan sát đánh giá là dấu hiệu cho thấy FAM gần như chấp nhận phán quyết gốc, thay vì tìm cách phủ nhận sai phạm.

Các tuyển thủ nhập tịch Malaysia bị cho là không hợp lệ. Ảnh: EPA.

Việc không tranh luận về bản chất vụ việc đồng nghĩa với khả năng Malaysia khó tránh khỏi các chế tài nghiêm khắc. Điều này trái ngược hoàn toàn với những phát biểu cứng rắn trước đây từ lãnh đạo bóng đá nước này, vốn khẳng định mọi thủ tục nhập tịch đều hợp lệ.

Phiên điều trần trực tiếp tại CAS dự kiến diễn ra vào ngày 26-2. Nhiều chuyên gia nhận định đây chủ yếu là bước hoàn tất quy trình pháp lý trước khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra quyết định cuối cùng. Theo điều lệ, nếu một đội sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu, kết quả trận đấu liên quan có thể bị xử thua 0-3.

Đội tuyển Malaysia bị trừ điểm sẽ mang lại ưu thế lớn cho Việt Nam. Ảnh: EPA.

Trong kịch bản đó, cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 có thể được xử theo hướng có lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. 3 điểm bổ sung sẽ thay đổi lớn về thứ hạng, mở rộng đáng kể cơ hội giành vé vào vòng chung kết.

Hệ lụy của vụ việc còn vượt xa phạm vi chuyên môn. Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia, ông Megat Shahriman Zaharudin, thẳng thắn cho rằng các lập luận về nguồn gốc tổ tiên khó có thể thuyết phục trước hệ thống pháp lý chặt chẽ của FIFA. Trước áp lực dư luận, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia đã tạm ngưng giải ngân khoản hỗ trợ 18 triệu ringgit (khoảng 99 tỷ đồng Việt Nam) cho FAM cho đến khi có phán quyết cuối cùng, gây rúng động làng bóng nước này.