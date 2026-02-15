Sốc: Ronaldo không cùng đẳng cấp với Messi 15/02/2026 08:58

(PLO)- Cristiano Ronaldo vẫn miệt mài chinh phục những cột mốc mới ở tuổi 41, nhưng trong mắt nhà cầm quân kỳ cựu Fabio Capello, anh chưa bao giờ chạm đến tầng cao nhất của “thiên tài bóng đá”.

Cựu HLV Real Madrid thẳng thắn cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha là một cỗ máy săn bàn phi thường, nhưng không sở hữu phẩm chất đặc biệt và đẳng cấp như Lionel Messi, Diego Maradona hay Ronaldo Nazario.

Hiện tại, Ronaldo vẫn là tâm điểm truyền thông dù đang thi đấu tại Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr. Gần đây, anh vướng vào những lùm xùm nội bộ liên quan đến vấn đề chuyển nhượng và bị loại khỏi hai trận đấu. Dù vậy, khi trở lại sân cỏ, CR7 tiếp tục chứng minh bản năng sát thủ với 17 bàn sau 18 trận tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang hướng đến danh hiệu lớn đầu tiên cùng đội bóng mới, đồng thời nuôi tham vọng góp mặt tại World Cup 2026 cùng tuyển quốc gia.

HLV Fabio Capello không đánh giá cao Ronaldo như Messi. Ảnh: EPA.

Ronaldo chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại lễ trao giải Globe Soccer Awards ở Dubai hồi tháng 12, anh khẳng định mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp trước khi giải nghệ. Với anh, nơi thi đấu không quan trọng, điều cốt lõi là được ra sân và tiếp tục chiến thắng. Tinh thần cạnh tranh và khát khao danh hiệu vẫn cháy bỏng như thời đỉnh cao ở Manchester United, Real Madrid hay Juventus, những nơi anh đã sưu tập gần như trọn bộ danh hiệu cao quý.

Tuy nhiên, Fabio Capello lại có góc nhìn khác. Phát biểu trên chương trình “Hat-Trick” của ON Sport, chiến lược gia người Ý nhấn mạnh rằng Ronaldo là một tiền đạo xuất sắc và vận động viên mẫu mực, nhưng thiếu yếu tố bẩm sinh tạo nên sự khác biệt tuyệt đối.

Theo Capello, Messi, Maradona và “Rô béo” sở hữu phẩm chất thiên tài hiếm có, điều mà ông cho rằng Ronaldo không có. Capello từng làm việc cùng Ronaldo Nazario tại Real Madrid và cũng không ngần ngại tiết lộ mặt trái của huyền thoại Brazil. Ông mô tả “Người ngoài hành tinh” là thủ lĩnh tiêu cực, thích tiệc tùng và không quá mặn mà với tập luyện. Dù vậy, tài năng thiên phú của Ronaldo Nazario vẫn khiến Capello đánh giá rất cao.

2 ngôi sao lớn của bóng đá thế giới cạnh tranh nhau gay gắt suốt hai thập niên. Ảnh: EPA.

Bên cạnh đó, Capello còn đề cập đến Barcelona, kình địch lớn của Real Madrid. Ông thừa nhận đội bóng xứ Catalan luôn theo đuổi phong cách tấn công đẹp mắt, nhưng cho rằng hệ thống phòng ngự dựa nhiều vào bẫy việt vị tiềm ẩn rủi ro. Chỉ một sai lệch nhỏ về vị trí cũng có thể khiến họ trả giá.

Những nhận định của Capello chắc chắn sẽ tiếp tục làm dậy sóng tranh luận. Ronaldo có thể không được ông xếp vào nhóm “thiên tài”, nhưng những con số, danh hiệu và tầm ảnh hưởng toàn cầu của anh vẫn là minh chứng cho một sự nghiệp vĩ đại hiếm có trong lịch sử bóng đá.