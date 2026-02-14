Beckham chơi lớn: Âm mưu đưa Ronaldo đá chung với Messi 14/02/2026 08:08

(PLO)- David Beckham đang ấp ủ một kế hoạch táo bạo có thể tạo nên cú nổ lớn nhất của bóng đá hiện đại với việc đưa Cristiano Ronaldo đến Inter Miami để sát cánh cùng Lionel Messi.

Nếu thương vụ này thành hiện thực, hai kỳ phùng địch thủ Messi – Ronaldo từng thống trị hơn một thập kỷ qua sẽ lần đầu tiên khoác chung màu áo ở cấp CLB.

Tin đồn bùng lên trong bối cảnh tương lai của Ronaldo tại Al Nassr trở nên khó đoán. Siêu sao người Bồ Đào Nha không hài lòng với cách điều hành và mức độ hậu thuẫn tài chính từ Quỹ Đầu tư Công (PIF), đơn vị đứng sau nhiều CLB lớn của Saudi Arabia. Căng thẳng leo thang khi anh từ chối ra sân ở hai trận cuối mùa giải quốc nội, động thái được xem như lời phản đối ngầm. Điều đó càng làm dấy lên suy đoán rằng hành trình của CR7 tại Trung Đông có thể sắp khép lại.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn nuôi tham vọng khép lại sự nghiệp bằng một dự án đủ sức cạnh tranh và mang ý nghĩa biểu tượng. Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) nổi lên như một lựa chọn hợp lý về cả giá trị thương mại lẫn tầm ảnh hưởng toàn cầu.

M10 mang lại giá trị thương mại rất lớn cho giải Nhà nghề Mỹ. Ảnh: EPA.

Trong khi Messi đã lập tức tạo ra hiệu ứng dây chuyền kể từ khi gia nhập Inter Miami năm 2023, giúp đội bóng này bước sang một trang sử mới, thì Ronaldo lại chưa giành được danh hiệu lớn nào cùng Al Nassr. Sự tương phản ấy được cho là có tác động đến cách anh cân nhắc tương lai.

Theo Daily Star, Beckham muốn biến Inter Miami thành tâm điểm của lịch sử bóng đá bằng cách kết nối hai huyền thoại sống trong cùng một đội hình. Messi hiện là linh hồn của CLB, kéo theo làn sóng người hâm mộ và các hợp đồng thương mại khổng lồ. Nếu Ronaldo cập bến Florida, MLS có thể đạt mức độ phủ sóng chưa từng thấy, khi hai biểu tượng lớn nhất thế hệ cùng xuất hiện trong một giải đấu.

Suốt hơn 10 năm, Messi và Ronaldo thay nhau chinh phục Quả bóng vàng, phá vỡ kỷ lục và tạo nên cuộc đua song mã hiếm có. Từ El Clasico rực lửa đến các sân khấu Champions League, họ đã nâng tầm khái niệm cạnh tranh cá nhân lên đỉnh cao mới. Viễn cảnh cả hai đứng chung một chiến tuyến ở giai đoạn cuối sự nghiệp mang ý nghĩa vượt xa yếu tố chuyên môn, đó là một chương kết đầy tính biểu tượng.

Ronaldo và Messi khoác chung màu áo không phải là điều viển vông. Ảnh: EPA.

Với Beckham, bản hợp đồng đình đám này cũng là cách ông xây dựng di sản cho Inter Miami và cho chính mình với tư cách nhà sáng lập. Từ một đội bóng non trẻ, Inter Miami đã vươn mình thành thương hiệu toàn cầu nhờ Messi. Sự xuất hiện của Ronaldo có thể biến CLB này thành tâm điểm của mọi ống kính.

Điều thú vị là Beckham từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Messi trong cuộc tranh luận kéo dài giữa hai siêu sao. Trả lời ESPN, cựu tiền vệ người Anh cho biết ông yêu thích Messi vì tính cách, vai trò người cha và phong cách thi đấu đầy đam mê. Ông đặc biệt ấn tượng khi Messi dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup, coi đó là khoảnh khắc phi thường.

Dù vậy, Beckham luôn dành sự tôn trọng lớn cho Ronaldo, người từng là đồng đội của ông tại Manchester United. Mối quan hệ ấy khiến khả năng tái hợp tại MLS không phải điều viển vông. Khi thương vụ này xảy ra, bóng đá thế giới có thể chứng kiến một cái kết trong mơ cho cuộc đối đầu vĩ đại nhất thế kỷ 21.