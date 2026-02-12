Salah hết cửa ở lại Liverpool, bật đèn xanh sang Saudi Arabia 12/02/2026 08:08

(PLO)- Tương lai của Mohamed Salah tại sân Anfield đang rất nóng, khi người đại diện Ramy Abbas Issa đã khởi động các cuộc thương thảo với Al Ittihad, sau khi nhận được sự đồng thuận ban đầu từ chính ngôi sao người Ai Cập.

Thông tin từ Foot Mercato cho biết những trao đổi đầu tiên giữa người đại diện Salah và CLB lớn của Saudi Arabia đã diễn ra, với nhiều khả năng một thương vụ đình đám trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

Salah, 33 tuổi, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Saudi Pro League. Năm 2023, Al Ittihad từng gửi đề nghị lên tới 150 triệu bảng nhưng Liverpool kiên quyết từ chối. Sau đó, đội chủ sân Anfield thuyết phục anh ký hợp đồng mới kéo dài đến năm 2027.

Tuy nhiên, bức tranh hiện tại đã khác. Mối quan hệ rạn nứt giữa Salah và HLV Arne Slot mùa này làm dấy lên nghi vấn về tương lai của chân sút số một trong kỷ nguyên hiện đại của Liverpool.

Ngôi sao người Ai Cập mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Slot. Ảnh: EPA.

Theo cùng nguồn tin, Salah hiện cởi mở hơn nhiều với viễn cảnh sang Trung Đông so với một năm trước. Về phía Al Ittihad, đội bóng này cũng đang tái cấu trúc lực lượng mạnh mẽ. Karim Benzema đã rời đi trong một thương vụ gây tranh cãi, giải phóng quỹ lương đáng kể.

N’Golo Kanté được bán vào tháng 1, hợp đồng của Fabinho sẽ đáo hạn vào tháng 6, còn Moussa Diaby, cầu thủ hưởng lương cao và chơi cùng vị trí với Salah, sẽ trở lại châu Âu. Những thay đổi đó giúp nhà vô địch Saudi Pro League có dư địa tài chính lớn để theo đuổi một siêu sao tầm cỡ.

Ở chiều ngược lại, phong độ của Salah đang bị soi xét. Đây là mùa giải kém hiệu quả nhất của anh kể từ khi cập bến Liverpool năm 2017, với chỉ 6 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại. Căng thẳng bùng phát vào tháng 12 khi anh bị loại khỏi danh sách thi đấu sau một cuộc phỏng vấn gây chú ý. Trong đó, Salah thẳng thắn thừa nhận cảm giác bị đẩy vào thế chịu trách nhiệm và cho rằng những cam kết từ mùa hè trước đã không được thực hiện.

Tiền đạo của Liverpool rộng cửa về với làng bóng Saudi Arabia. Ảnh: EPA.

Anh cũng chia sẻ sự thất vọng về việc thường xuyên phải ngồi dự bị, đồng thời nói rằng mối quan hệ từng tốt đẹp với HLV Arne Slot bỗng dưng thay đổi mà không có lời giải thích rõ ràng. Những phát biểu này làm bầu không khí tại Anfield thêm nặng nề, đặt ra câu hỏi liệu đôi bên còn có thể hàn gắn.

Nếu các cuộc đàm phán tiến triển thuận lợi, mùa hè sắp tới có thể đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Salah. Sau gần một thập kỷ chinh phục nước Anh và trở thành biểu tượng của Liverpool, viễn cảnh anh rời châu Âu để gia nhập làn sóng ngôi sao đến Saudi Arabia giờ không còn xa vời.

Quyết định cuối cùng sẽ định hình tương lai của ngôi sao người Ai Cập và hướng đi tiếp theo của Liverpool trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động.