Carrick thắng như chẻ tre, MU vẫn bị cảnh báo 10/02/2026 15:06

(PLO)- MU đang trải qua chuỗi ngày thăng hoa hiếm hoi kể từ khi HLV Michael Carrick tạm thời tiếp quản chiếc ghế nóng, nhưng theo Dimitar Berbatov, Quỷ đỏ cần hết sức tỉnh táo trước khi đưa ra bất kỳ quyết định dài hạn nào.

Cựu tiền đạo người Bulgaria cho rằng ban lãnh đạo MU không nên bị cuốn theo cảm xúc nhất thời để vội vàng trao cho Carrick bản hợp đồng HLV trưởng chính thức.

Carrick đã tạo ra tác động mạnh mẽ gần như ngay lập tức sau khi thay thế Ruben Amorim. Trong thời gian ngắn ngủi, Manchester United lần lượt hạ gục những đối thủ sừng sỏ như Manchester City, Arsenal, Fulham và Tottenham, tất cả đều là những trận thắng mang đậm dấu ấn chiến thuật và tinh thần. Bốn chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ lớn khiến người hâm mộ bắt đầu mơ về một kỷ nguyên mới, nơi Carrick trở thành “người được chọn”.

Ngôi sao cũ của Man United nhắn nhủ đội bóng không vội vàng với thầy mới. Ảnh: EPA.

Dù vậy, Berbatov từng sát cánh với Carrick trong những năm tháng đỉnh cao tại Old Trafford, lại đưa ra góc nhìn thận trọng hơn. Anh thừa nhận bản thân có phần thiên vị và rất mong Carrick thành công, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng MU nên chờ đến cuối mùa giải. Theo Berbatov, chỉ khi đội bóng duy trì được sự ổn định trong thời gian dài, ban lãnh đạo mới có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định đúng đắn.

Cựu sao người Bulgaria cũng nhắc lại bài học từ Ole Gunnar Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy từng được ký hợp đồng dài hạn sau giai đoạn khởi đầu đầy hứa hẹn, nhưng sau đó MU lại rơi vào vòng xoáy bất ổn quen thuộc. Berbatov cho rằng kịch bản tương tự hoàn toàn có thể lặp lại nếu MU hành động quá sớm và đặt niềm tin dựa trên cảm xúc.

Tân HLV trưởng của Manchester United rất mát tay sau 4 trận toàn thắng. Ảnh: EPA.

Bên cạnh lời cảnh báo, Berbatov cũng chỉ ra những thay đổi tích cực mà Carrick đã mang đến. Theo anh, sự khác biệt lớn nhất nằm ở tinh thần thi đấu. Các cầu thủ MU chơi bóng với sự tự tin rõ rệt, phong cách rõ ràng hơn và dám thể hiện cá tính trên sân. Đội hình về cơ bản vẫn là những con người cũ, nhưng cách họ di chuyển, phối hợp và phản ứng trong trận đấu cho thấy một diện mạo khác hẳn.

Dưới thời Carrick, Quỷ đỏ giống một tập thể gắn kết, biết mình muốn chơi như thế nào và không còn cảm giác rời rạc như trước. Với Berbatov, đó là tín hiệu tích cực, nhưng vẫn chưa đủ để đưa ra phán quyết cuối cùng. Theo anh, sự kiên nhẫn lúc này có thể là chìa khóa giúp MU tránh thêm một quyết định sai lầm mang tính hệ thống.