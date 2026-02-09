Lý giải gây sốc của trọng tài về thẻ đỏ của Szoboszlai 09/02/2026 11:18

(PLO)- Trọng tài Pawson thở hổn hển giải thích với khán giả trên sân Anfield về chiếc thẻ đỏ của Szoboszlai do anh phạm lỗi giữ người, làm mất đi cơ hội ghi bàn rõ ràng của Haaland.

Manchester City đã tạo nên một trong những màn ngược dòng kịch tính nhất mùa giải khi đánh bại Liverpool 2-1 ngay tại Anfield với bàn thắng không được công nhận từ trọng tài VAR, qua đó rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm.

Trận đấu tưởng chừng đã nằm ngoài tầm tay của thầy trò Pep Guardiola, nhưng mọi thứ xoay chuyển chóng mặt trong hiệp hai và đặc biệt là những phút bù giờ nghẹt thở.

Liverpool nhập cuộc tốt hơn và sớm cụ thể hóa ưu thế. Dominik Szoboszlai tung cú sút phạt cực kỳ uy lực khiến thủ môn Gianluigi Donnarumma chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Bàn thắng đó phản ánh đúng thế trận hiệp một, khi cả hai đội đều chơi rời rạc, thiếu hình ảnh của những thế lực từng thống trị Premier League suốt gần một thập kỷ.

Liverpool cứ ngỡ có 3 điểm nhưng lại bị Man City ngược dòng ở những phút cuối. Ảnh: EPA.

Sau giờ nghỉ, Man City bất ngờ tăng tốc. Những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm của Guardiola bắt đầu lên tiếng. Bernardo Silva đọc tình huống cực tốt, băng vào dứt điểm sau pha bóng lập bập từ Erling Haaland để gỡ hòa, kéo Man City trở lại cuộc chơi.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+2. Alisson Becker lao ra không hợp lý và phạm lỗi với Matheus Nunes trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Haaland giữ được cái đầu lạnh, vượt qua ký ức không mấy vui vẻ từ lần đá hỏng trước Liverpool hồi tháng 11 để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Góc khán đài Anfield Road nơi các cổ động viên Man City tập trung như vỡ tung, giải tỏa cảm xúc bị dồn nén suốt nhiều năm làm khách tại đây.

Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1937, Man City thắng cả hai lượt trận giải vô địch quốc gia trước Liverpool trong cùng một mùa. Nhưng trận đấu chưa dừng lại ở đó. Khi Alisson tiếp tục dâng cao tìm bàn gỡ, Man City phản công chớp nhoáng và Rayan Cherki tung cú sút từ giữa sân. Bóng lăn chậm nhưng hướng thẳng về khung thành trống.

Trọng tài Pawson giải thích về quyết định không công nhận bàn thắng cho Man City và chiếc thẻ đỏ của Dominik Szoboszlai. Ảnh: EPA.

Erling Haaland và Dominik Szoboszlai cùng lao theo. Tiền vệ người Hungary kéo áo Haaland để ngăn cản, còn tiền đạo Man City cũng có động tác đáp trả. Bóng vẫn lăn qua vạch vôi, nhưng VAR lập tức vào cuộc. Sau khi xem lại băng hình, trọng tài Craig Pawson đã trực tiếp giải thích quyết định gây tranh cãi qua loa sân vận động.

Theo trọng tài Pawson, Szoboszlai đã phạm lỗi giữ người, ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ ràng, nên buộc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, trước đó Haaland cũng bị xác định kéo áo bất cẩn, khiến bàn thắng của Cherki không được công nhận. Quyết định cuối cùng là một quả đá phạt cho Man City và Liverpool mất người.

Haaland giang tay tranh luận, còn Szoboszlai nở nụ cười gượng gạo trước khi bước vào đường hầm. Sau trận, tiền đạo người Na Uy thừa nhận luật là luật, nhưng không giấu được sự tiếc nuối cho đối thủ khi án phạt treo giò đang chờ phía trước.