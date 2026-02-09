Bất ngờ với mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Man United 09/02/2026 11:48

(PLO)- Man United đang tăng tốc cho kế hoạch tái thiết tuyến giữa, và một cái tên bất ngờ nhưng đầy sức nặng đã được đưa lên vị trí hàng đầu là Sandro Tonali.

Theo Telegraph, tiền vệ người Ý của Newcastle hiện nằm rất cao trong danh sách mục tiêu chuyển nhượng mùa hè của Man United, trong thời điểm ban lãnh đạo đội bóng quyết tâm làm mới khu trung tuyến vốn thiếu ổn định suốt nhiều mùa giải.

Không phải bí mật khi Man United đang săn lùng những phương án dài hạn cho hàng tiền vệ. Adam Wharton, Elliot Anderson hay Carlos Baleba đều đã được nhắc tới, nhưng Tonali mới là cái tên khiến nội bộ Old Trafford đặc biệt chú ý. Nguồn tin từ Anh cho biết các lãnh đạo Man United đã theo dõi sát tình hình của cầu thủ 25 tuổi này trong thời gian gần đây, nhất là khi xuất hiện thông tin anh không còn cảm thấy thực sự thoải mái tại Newcastle.

Telegraph khẳng định Tonali đang được đưa vào nhóm ưu tiên trong chiến lược chuyển nhượng mùa hè, với mục tiêu xây dựng một tuyến giữa giàu thể lực, kỷ luật chiến thuật và có khả năng kiểm soát thế trận.

HLV Carrick đang rất cần một mảnh ghép ở tuyến giữa MU. Ảnh: EPA.

Sau ba mùa giải thi đấu tại Premier League, Tonali được đánh giá là thích nghi hoàn toàn với nhịp độ và cường độ bóng đá Anh, yếu tố khiến Man Utd xem anh như một lựa chọn an toàn nhưng vẫn đầy tiềm năng phát triển.

Tương lai của Tonali bắt đầu trở thành chủ đề nóng sau khi người đại diện của anh công khai thừa nhận thân chủ đang cân nhắc các phương án cho chặng đường tiếp theo. Juventus được cho là rất muốn đưa tiền vệ này trở lại Serie A, trong khi Arsenal từng tiếp cận vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Manchester City cũng âm thầm theo dõi sự tiến bộ của Tonali, nhưng Man United mới là đội thể hiện sự quan tâm rõ ràng và quyết liệt nhất.

Tonali là đích ngắm của nhiều đội bóng lớn. Ảnh: EPA.

Newcastle hiểu rõ giá trị của ngôi sao mình đang sở hữu. Họ từng bỏ ra khoảng 55 triệu bảng để đưa Tonali rời AC Milan vào năm 2023. Kể từ đó, dù phải trải qua quãng thời gian bị cấm thi đấu vì vi phạm quy định cá độ tại Ý, Tonali vẫn được CLB tin tưởng và trao bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2029, kèm điều khoản gia hạn thêm một mùa.

Trong lúc thị trường tiền vệ trung tâm đang bị đẩy giá lên mức chóng mặt, với Enzo Fernandez, Moises Caicedo hay Declan Rice đều vượt mốc 100 triệu bảng, Newcastle có cơ sở để yêu cầu một khoản phí khổng lồ nếu quyết định bán Tonali. Với Man United, đây có thể là một thương vụ tốn kém, nhưng nếu thành công, họ sẽ sở hữu một mảnh ghép quan trọng cho quá trình tái thiết đầy tham vọng tại Old Trafford.