Sốc: Salah rời Liverpool, sẵn sàng thay thế Ronaldo 09/02/2026 11:43

(PLO)- Những đồn đoán xoay quanh tương lai của Mohamed Salah tiếp tục nóng lên từng ngày, khi truyền thông Anh tiết lộ khả năng tiền đạo người Ai Cập sẽ trở thành cái tên tiếp theo cập bến giải vô địch quốc gia Saudi Arabia thay thế Ronaldo.

Báo chí Anh đưa tin, điểm đến tiềm năng của Salah được cho là Al Nassr, đội bóng sở hữu Cristiano Ronaldo đang gặp nhiều rắc rối với tiền đạo người Bồ Đào Nha.

Theo nhiều nguồn tin, kịch bản Salah thay thế Ronaldo tại Al Nassr đang được nghiêm túc cân nhắc. Tình hình của cả hai ngôi sao đều xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Ở Liverpool, tương lai của Salah tại Anfield trở nên khó đoán sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi vào tháng 12 năm ngoái, khi anh úp mở về khả năng chia tay đội bóng sau gần một thập kỷ gắn bó. Những phát biểu đó được xem là lời cảnh báo đầu tiên cho một cuộc chia tay không còn quá xa.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo lại đang vướng vào những mâu thuẫn nội bộ tại Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là không hài lòng với cách vận hành của Saudi Pro League, đặc biệt liên quan đến chính sách chuyển nhượng.

Ronaldo đang bất mãn ở Al Nassr. Ảnh: EPA.

Theo Daily Express, Ronaldo đã tỏ rõ sự thất vọng khi chứng kiến Karim Benzema - người đồng đội cũ tại Real Madrid - được phép rời Al Ittihad để gia nhập Al Hilal. Cảm xúc tiêu cực đó khiến Ronaldo vắng mặt trong trận đấu với Al Riyadh, làm dấy lên tin đồn về việc anh sắp rời Al Nassr.

Báo chí Anh cho rằng Saudi Pro League đang tìm kiếm một biểu tượng mới để duy trì sức hút toàn cầu, và Mohamed Salah là lựa chọn hoàn hảo. Ngôi sao 33 tuổi không chỉ có đẳng cấp chuyên môn hàng đầu mà còn sở hữu sức ảnh hưởng khổng lồ tại Trung Đông và châu Phi. Al Nassr sẵn sàng đưa ra mức đãi ngộ cực khủng, có thể giúp Salah tăng gấp ba thu nhập hiện tại, vượt xa mức lương khoảng 400.000 bảng mỗi tuần anh đang nhận ở Liverpool.

Phía Saudi Arabia rất quyết tâm đưa Salah về, xem anh như gương mặt đại diện mới của giải đấu trong mùa hè tới. Tuy nhiên, các quan chức SPL cũng đã gửi thông điệp cứng rắn tới Ronaldo, nhấn mạnh rằng không cá nhân nào được phép tác động đến các quyết định của ủy ban chuyển nhượng độc lập, cơ quan được thành lập nhằm kiểm soát chi tiêu và tránh nguy cơ khủng hoảng tài chính.

Salah sẽ không còn gắn bó lâu dài ở Anfield. Ảnh: EPA.

Về phần mình, Ronaldo được cho là đang cân nhắc trở lại châu Âu, với mục tiêu hoàn thành giấc mơ chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Nếu kịch bản này xảy ra, cánh cửa để Mohamed Salah bước vào vị trí trung tâm tại Al Nassr sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

Một mùa hè đầy biến động đang chờ đợi phía trước, và chỉ cần một quyết định được đưa ra, bản đồ quyền lực của bóng đá thế giới có thể sẽ thay đổi.