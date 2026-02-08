HLV của Indonesia: ‘Quên đi, hoặc tôi sẽ giết anh’ 08/02/2026 16:11

(PLO)- Trận chung kết futsal AFC 2026 tại Indonesia Arena, Jakarta đã khép lại theo kịch bản nghẹt thở với đội tuyển futsal quốc gia Indonesia khi liên tục dẫn trước Iran lại thua trong cay đắng.

Sau 40 phút thi đấu chính thức căng thẳng và loạt hiệp phụ giằng co, Indonesia hòa đội khách Iran 5-5 trước khi gục ngã 4-5 trên chấm phạt đền, chấp nhận vị trí á quân ngay trên sân nhà. Một trong những khoảnh khắc ám ảnh nhất trận đấu thuộc về Israr Megantara, người sút hỏng quả luân lưu mang tính bước ngoặt.

Israr là cầu thủ thực hiện lượt sút thứ sáu của Indonesia. Cú dứt điểm không thành công của anh đã mở ra cơ hội để Iran kết thúc loạt đấu súng, qua đó giành chức vô địch châu Á. Ngay sau trận đấu, cầu thủ này không giấu nổi cảm xúc, bật khóc trong vòng tay đồng đội khi giấc mơ đăng quang tan vỡ chỉ sau một cú chạm bóng.

Dù vậy, Israr vẫn chọn cách đối diện với thất bại. Anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã phủ kín khán đài Indonesia Arena, tiếp thêm động lực cho toàn đội suốt hành trình giải đấu. Theo Israr, sự ủng hộ ấy là điều quý giá nhất và là lý do để đội tuyển tiếp tục đứng dậy sau nỗi đau.

Israr bật khóc trong vòng tay đồng đội. Ảnh: ICN.

Đáng chú ý, Israr đã tiết lộ một khoảnh khắc rất đặc biệt ngay sau khi anh đá hỏng penalty. Theo lời anh kể, HLV Hector Souto không trách móc hay tạo thêm áp lực, mà lập tức kéo anh lại và nói một câu đầy “chất futsal”: “Cứ bước ra đây và quên hết chuyện đó đi. Không thì tôi sẽ giết anh”. Israr chia sẻ lại lời động viên ấy trong tiếng cười, cho thấy cách tiếp cận rất đời và rất người của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong thời khắc nhạy cảm nhất.

Điều khiến người hâm mộ càng thêm tiếc nuối là bởi Israr Megantara đã có một trận chung kết xuất sắc. Trong thời gian thi đấu chính thức, anh ghi tới ba bàn thắng, hoàn tất cú hat trick ấn tượng trước hàng thủ Iran. Chính màn trình diễn chói sáng đó đã giúp Indonesia kéo trận đấu vào loạt luân lưu, trước khi số phận nghiệt ngã xuất hiện.

Israr lập hat trick trong trận chung kết châu Á. Ảnh: ICN.

Nhìn về tương lai, Israr thẳng thắn thừa nhận anh muốn ra nước ngoài thi đấu để nâng tầm bản thân. Cầu thủ này cho rằng nếu cứ dậm chân tại chỗ và tự giới hạn mình, anh sẽ không thể tiến bộ. Tham vọng ấy cho thấy tinh thần cầu tiến của một cầu thủ trẻ sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, sau một thất bại đau đớn.

Thua trên chấm phạt đền, Israr Megantara có thể mang theo nỗi day dứt, nhưng với những gì anh thể hiện ở chung kết giải châu Á 2026, anh xứng đáng có một tương lai đẹp hơn trong sự nghiệp.