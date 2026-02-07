Chung kết Futsal Asian Cup 2026, Indonesia - Iran (19 giờ ngày 7-2): Đội tuyển Indonesia chờ làm nên lịch sử 07/02/2026 11:30

Lịch sử giải futsal châu Á qua 17 lần chỉ ghi nhận 2 nhà vô địch. Tối 7-2, trận chung kết Futsal châu Á sẽ diễn ra giữa Indonesia và Iran tại nhà thi đấu Jakarta Arena, đội chủ nhà chờ làm nên lịch sử.

Nếu Indonesia đánh bại Iran để lên ngôi thì lúc đó họ sẽ là đội thứ ba đăng quang trong lịch sử Futsal châu Á, sau hai "đại gia" Nhật Bản và Iran. Futsal Asian Cup diễn ra 18 lần (kể cả giải này) thì Iran 13 lần lên ngôi, Nhật Bản 4 lần. Tối 7-2 liệu giải đấu có nhà vô địch mới?

Ngôi sao của Iran Derakhshani quyết thể hiện "tinh thần quốc gia" trong trận chung kết vào lúc 19 giờ ngày 7-2. Ảnh: AFC

Futsal Iran là đội đẳng cấp thế giới, hiện nay đang đứng thứ 4 theo xếp hạng của FIFA. Điều đáng nói hơn là futsal Iran giữ phong độ cao rất ổn định và liên tục nhiều năm qua, ở tốp 5 thế giới. Còn Indonesia chỉ là thế lực đang lên của châu Á, nhưng đôi lúc cũng lắm bất ổn.

Chủ nhà Indonesia đang rất hưng phấn và cũng “chẳng có gì để mất” khi đã vượt chỉ tiêu, trong đó có sự kiện lịch sử đánh bại tuyển Nhật Bản ở bán kết. Bây giờ thầy trò HLV Hector Souto chỉ thăng hoa và chơi xuất thần để tiếp tục hạ bệ đế chế futsal châu Á, Iran mà thôi.

Về phía đội khách Iran, đấy là một tập thể bản lĩnh, hầu hết đều là những cá nhân thuộc hàng ngôi sao thế giới.

Liệu Brian Lingdrey của đội tuyển Indonesia có làm nên chuyện trước Iran? Ảnh:AFC

Trước khi đến VCK Futsal Asian Cup 2026, Iran cũng vô địch futsal Đại hội thể thao thiện chí Arab 2025 có rất nhiều đội chất lượng như Morocco, Uzbekistan .Còn Indonesia lại vô địch SEA Games 33, trong đó có trận hủy diệt Thái Lan 5-1.

HLV Vahid Shamsaee của Iran không thể xem nhẹ ngôi vô địch này. Bởi futsal Iran thời ông dẫn dắt từng để thua Nhật Bản trong trận chung kết Asian Cup 2022 (tại Kuwait), rồi sau đó sang World Cup 2024 (tại Uzbekistan), Iran cũng chơi nhạt nhòa khiến chiếc ghế của Vahid Shamsaee rung lắc.

HLV Vahid Shamsaee nói: “Đây sẽ là trận chung kết đẹp, trên lý thuyết chúng tôi hơn hẳn mọi thứ nhưng trên sân mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chuyện chúng tôi có quá nhiều ngôi vô địch châu Á, đó chỉ là quá khứ, còn hiện tại thì khác. Chúng tôi phải tập trung vào trận chung kết để bảo vệ ngôi vô địch”.

Trong khi đó HLV Hector Souto mong học trò tiếp tục thăng hoa. Cựu HLV U-20 Việt Nam cũng hy vọng toàn đội hồi phục thể lực 100% sau trận bán kết mất quá nhiều sức với Nhật Bản. Chiến lược gia Tây Ban Nha cũng tin nhà thi đấu Jakarta Arena có 16 ngàn người Indonesia vào xem sẽ tiếp thêm năng lượng cực mạnh cho đội nhà.

Có một chi tiết mà HLV Hector Souto biết về Iran là họ chơi 105 trận quốc tế gần nhất nhiều năm qua chỉ thua 4 trận. Và Iran cũng sở hữu những... nghệ sĩ futsal đầy hiệu quả.

HLV Hector Souto còn nhận định, Iran không nhất thiết chơi theo một phong cách nào, khi vào sân đối thủ thể hiện ra sao thì toàn đội biết cách “binh” để nắm lợi thế và ghi bàn.

Phía Indonesia có những ngôi sao săn bàn như Brian Lingdrey, Manuel Eko và thủ môn Ahmad Habiebie. Trong khi đó Iran có ngôi sao Derakhshani, 33 tuổi, người hùng ở Asian Cup 2024 tại Thái Lan và là cầu thủ xuất sắc nhất giải đó. Derakhshani quả quyết trước trận này là Iran sẽ thể hiện “bản lĩnh quốc gia” để vô địch.

Dự đoán: Iran đánh bại Indonesia 5-3.