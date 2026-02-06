HLV Nhật Bản nói gì sau trận thua đau ở Indonesia? 06/02/2026 12:59

HLV Nhật Bản Kensuke Takahashi, cho biết Futsal Indonesia có cơ hội lớn để trở thành nhà vô địch Futsal châu Á 2026, khi đội của HLV Hector Souto đối đầu với Iran tại Indonesia Arena, Jakarta lúc 19 giờ ngày 7-2 trong trận chung kết.

HLV Kensuke Takahashi của Futsal Nhật Bản đã nói điều này sau khi Nhật bị Indonesia đánh bại với tỷ số 3-5 trong trận bán kết Futsal châu Á tại nhà thi đấu Jakarta Arena tối 5-2. HLV Kensuke Takahashi nói: "Đây sẽ là một trận đấu rất quyết liệt và khó khăn. Tôi nghĩ Indonesia có cơ hội tốt để đánh bại Iran trong trận chung kết".

HLV Kensuke Takahashi thừa nhận, Indonesia quá xuất sắc, còn đội của ông thì không tệ. Ảnh: AFC

HLV Kensuke nhận xét không chỉ dựa trên sức mạnh hiện tại của Indonesia. Vị thế chủ nhà cũng sẽ mang lại lợi ích cho Indonesia, với bầu không khí cuồng nhiệt tại Jakarta Arena vào tối 5-2, nhờ sự tiếp sức của hơn 10.000 người hâm mộ. Dĩ nhiên, Indonesia có một lượng người hâm mộ khổng lồ và phi thường, và Indonesia đang ở phong độ đỉnh cao. Với sự ủng hộ mạnh mẽ đó, họ có tiềm năng rất lớn để giành chiến thắng trước Iran.

HLV 43 tuổi Kensuke Takahashi cũng cảm nhận được áp lực từ hàng ngàn cổ động viên Indonesia tại Jakarta Arena khiến đội bóng của ông không thể thi đấu một cách thoải mái.

Đội trưởng Shimizu của tuyển Nhật từng khoác áo Thái Sơn Nam đá Cúp C1 châu Á rất xuất sắc nhưng Blue Samurai đã bại trận trước "đại bàng Garuda". Ảnh:AFC

Kensuka nói tiếp: "Dĩ nhiên, chúng tôi đã phối hợp tốt và kiểm soát trận đấu trong một thời gian, nhưng chúng tôi cảm thấy rất nhiều áp lực từ người hâm mộ Indonesia. Chúng tôi không thể nói gì nhiều hơn ngoài việc thừa nhận sức mạnh của đội tuyển Indonesia với những cầu thủ xuất sắc". Cựu HLV U-20 và tuyển Indonesia Kensuka chúc mừng Indonesia và thừa nhận sức mạnh của đội tuyển này, đội tuyển đã làm nên lịch sử trước khi tham dự Cúp Futsal châu Á 2026 bằng cách giành HCV tại SEA Games 33.