Bán kết Futsal Asian Cup 2026: Địa chấn châu Á, Indonesia đánh bại Nhật Bản vào chung kết với Iran 05/02/2026 21:59

(PLO)-Indonesia tạo địa chấn châu Á khi đánh bại Nhật Bản, điều mà cách đây 10 năm tuyển Việt Nam làm được để có vé đi Futsal World Cup.

Ứng viên sáng giá nhất giải Futsal Asian Cup 2026-Nhật Bản đã bị chủ nhà Indonesia đánh bại 5-3 đầy kịch tính ở trận bán kết 2. Đây là địa chấn châu Á.

Hai bàn thắng của Indonesia do công Samuel Eko ghi phút 12 và Ardiansyah Nur ghi phút 28, sau đó Nhật Bản có hai bàn do công Shimizu san bằng 2-2...

Indonesia vượt lên dẫn 3-2, rồi Nhật Bản lại san bằng 3-3.

Manuel Eko (phải) chơi cực hay và đưa Indonesia dẫn trước 2-0. Ảnh: CTP

Hai đội bước vào hai hiệp phụ, Reza Gunawa và Reza Dwi ghi 2 bàn ở hiệp phụ thứ 2 giúp Indonesia có chiến thắng lịch sử 5-3 trước Nhật ở bán kết Futsal châu Á.

Ở trận bán kết 1, Iran ngược dòng thắng người hàng xóm Iraq 4-2.

HLV Hector Souto tuyên bố trước trận là muốn làm được điều như tuyển Việt Nam từng làm được tại Asian Cup 2016, tức đánh bại thế lực châu Á Nhật Bản. Và thầy trò HLV Hector Souto đã làm hơn thế nữa.

...Nhưng đội trưởng Mishizu cũng xuất sắc như chiến binh Samurai đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát... Ảnh:CTP

Đó là đánh bại tuyển Nhật Bản ở bán kết chứ không phải tứ kết, tuyển Indonesia hiên ngang bước vào trận chung kết gặp người anh cả châu Á Iran (lúc 19 giờ ngày 7-2).

Quá sốc, đó là một “địa chấn châu Á” thật khó tin. Tuyển Nhật Bản thể hiện tại giải như thể họ “san bằng tất cả”, nhất là trận tứ kết hủy diệt Afghanistan 6-0.

Tuyển Nhật trẻ, đồng đều, giàu sức chiến đấu và chơi rất ăn ý, thế mà đã phải rời giải bởi tuyển Indonesia.

Trận đấu phải bước vào hai hiệp phụ. Ảnh:CTP

Tuyển Nhật Bản từng 4 lần lên ngôi châu Á (2006, 2012, 2014 và 2022) và quan trọng hơn ở giải này họ thể hiện quá mạnh mẽ.

HLV Kensuke Takahashi hơn 4 năm dẫn dắt tuyển Indonesia nay về quê hương dẫn tuyển Nhật mạnh mọi mặt, nhưng cuối cùng đã bị đồng nghiệp Hector Souto rất thông minh, nhạy cảm đánh bại.

... Và ứng viên sáng Nhật Bản bị đánh bại 3-5. Ảnh:CTP

Với chiến thắng này, Indonesia đã không những tạo nên địa chấn mà làm nên lịch sử ngang hàng Thái Lan khi vào chung kết với tư cách chủ nhà. Asian Cup 2024 (cũng là vòng loại World Cup) thì Thái Lan cũng vào chung kết và thua Iran.

Như vậy, HLV Hector Souto liên tục đưa futsal Indonesia vươn tầm cao mới từ nhà vô địch tuyệt đối Đông Nam Á đến vào đến chung kết Asian Cup 2026.

Hai đội thua bán kết là Iraq và Nhật Bản đồng hạng ba.