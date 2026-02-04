HLV Hector Souto đòi thắng Nhật Bản, như 'hái sao trên trời? 04/02/2026 11:47

(PLO)- Sau khi loại tuyển Việt Nam ở tứ kết, tham vọng mới của HLV Hector Souto là muốn đánh bại ứng viên sáng nhất Nhật Bản để đưa chủ nhà Indonesia vào chung kết giải Futsal châu Á 2026.

Tuyển Việt Nam từng làm được “địa chấn" châu Á 2016 tại Uzbekistan khi qua mặt Nhật Bản trên chấm luân lưu, và nay HLV Hector Souto của Indonesia cũng muốn làm điều tương tự.

Tuy nhiên, nhìn hai đội thể hiện tại giải này thì việc Indonesia thắng Nhật Bản... như “hái sao trên trời”, bất chấp lợi thế sân nhà.

Nhật Bản hủy diệt thế lực châu Á đang lên là Afghanistan 6-0 theo cách rất dễ, liệu thầy trò HLV Souto có đánh bại họ? Ảnh: AFC.

Đặc biệt trong lần Việt Nam đánh bại Nhật Bản ở loạt luân lưu 3-2 sau 50 phút hòa 3-3 ấy ở 10 năm về trước, chính HLV Hector Souto là trợ lý của tuyển Việt Nam. Chiến lược gia của Indonesia hiện nay đã trải nghiệm cảm giác huy hoàng ở lần đó khi futsal Việt Nam qua mặt Nhật Bản ở bán kết cũng đồng nghĩa có vé dự World Cup 2016 ở Colombia.

Lần này thì khác. Nên nhớ với bóng đá nói chung, người Nhật mỗi khi chạm trán với Indonesia thường không khoan nhượng và chơi “ra ngô ra khoai”. Còn nhớ hồi vòng loại World Cup 2026 (giai đoạn 3), lượt đi tại sân Bung Karno, tuyển Nhật đánh bại Indonesia 5-0. Lượt về cũng là lượt trận cuối cùng tại Saitama, dù Nhật Bản đã có vé đi World Cup 2026 sớm 2 vòng đấu nhưng họ vẫn “hủy diệt” Indonesia 6-0.

Tuyển Indonesia thể hiện hơn... 200% sức lực mới đánh bại tuyển Việt Nam 3-2 vào bán kết, nay HLV Souto đòi "lượm" luôn Nhật Bản. Ảnh: AFC.

Bóng đá sân cỏ 11 người dù không thể so futsal, với mỗi thời điểm các đội tuyển có chất lượng khác nhau. Nhưng có thể Indonesia tính theo mẫu số chung với tính chất bắc cầu, Việt Nam từng đánh bại Nhật Bản thì họ cũng có thể làm được?

Thực tế cách chơi của Indonesia là đội bóng đang lên, có sự mạnh mẽ nhưng chưa phải là đội bóng lớn và giàu bản lĩnh. Trình độ của họ chỉ ngang ngửa với tuyển Việt Nam, thậm chí là thua như trần tình của ông Souto. Mỗi trận ra quân, có cảm giác chủ nhà Indonesia luôn nỗ lực... hơn 200% sức lực. Còn tuyển Nhật Bản hiện nay ở đẳng cấp khác.

Những gì tuyển Nhật Bản thể hiện tại giải này cho thấy họ là ứng viên vô địch còn sáng hơn cả Iran. Ảnh: AFC.

Tuyển Nhật Bản tại giải này là ứng viên sáng giá nhất, thậm chí ấn tượng hơn "anh cả" Iran. Đó là một đội tuyển trẻ, nhưng giỏi, giàu bản lĩnh, đồng đều trình độ cùng tinh thần chiến đấu rất cao. Hầu như cầu thủ nào cũng là... ngôi sao trong tập thể mạnh mẽ ấy.

Vòng bảng, Nhật thắng Uzbekistan 2-1, thắng Tajikistan 3-0 rồi đánh bại Úc 6-2. Vào tứ kết, Blue Samurai hủy diệt thế lực đang lên Afghanistan 6-0.

Trong khi đó, HLV Hector Souto đang “lên dây cót” tinh thần cho học trò. Ông muốn chủ nhà Indonesia có gặp futsal Nhật hay... Brazil cũng sẽ chơi hết mình để giành chiến thắng, bên cạnh yếu tố sân nhà Jakarta Arena với 16 ngàn chỗ ngồi.

Nhưng thực tế theo giới chuyên môn, việc HLV Hector Souto nêu mục tiêu đánh bại Nhật ở thời điểm này là như “hái sao trên trời”.

+ Lịch thi đấu bán kết giải Futsal châu Á ngày 5-2 trên sân Jakarta Arena: Iran - Iraq (15 giờ), Indonesia - Nhật Bản (19 giờ).