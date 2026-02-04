Indonesia làm nên lịch sử, HLV Souto vẫn nổi giận: ‘Chúng tôi chơi tệ hơn Việt Nam’ 04/02/2026 07:47

(PLO)- Chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước đội tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết giải Futsal 2026 đã đưa Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng bán kết châu Á, nhưng ông thầy Souto vẫn không hài lòng.

Trong khi người hâm mộ chủ nhà Indonesia còn chưa hết phấn khích sau chiến thắng đội khách Việt Nam thì HLV Hector Souto lại mang tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò, dù đội bóng của ông vừa tạo nên cột mốc chưa từng có.

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra với nhịp độ cao và đầy căng thẳng. Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một nhờ các pha lập công của Wendy Brian Ick và Ardiansyah Nur. Lợi thế sớm giúp Indonesia phần nào kiểm soát thế trận, nhưng Việt Nam cho thấy bản lĩnh khi không hề buông xuôi.

Sang hiệp hai, sức ép từ đội tuyển Việt Nam gia tăng rõ rệt. Nguyễn Đa Hải rút ngắn tỷ số, khiến khán đài Indonesia Arena trở nên nóng bỏng. Reza Gunawan sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1, nhưng lợi thế ấy vẫn chưa đủ để Indonesia có thể yên tâm. Đa Hải tiếp tục ghi bàn thắng thứ hai, đẩy Indonesia vào những phút cuối đầy lo lắng trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà.

Chủ nhà Indonesia là đại diện duy nhất của Đông Nam Á vào tốp 4 đội mạnh nhất giải futsal châu Á nhưng ông thầy Souto vẫn chưa hài lòng. Ảnh: TAFC.

Dù giành vé vào bán kết và viết nên lịch sử cho futsal Indonesia, HLV Hector Souto lại không che giấu sự không hài lòng. Ông thừa nhận Việt Nam mới là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian trận đấu. Theo ông Souto, chủ nhà Indonesia chịu sức ép lớn và không thể triển khai lối chơi tấn công như mong muốn. Các bàn thắng của đội chủ nhà chủ yếu đến từ những tình huống cố định, điều mà ông cho rằng không phản ánh đúng bản sắc mà ông muốn xây dựng.

Souto cũng chỉ ra những vấn đề cụ thể trong cách vận hành lối chơi của Indonesia. Ông cho rằng sự kết nối giữa tuyến giữa và trung phong không hiệu quả khiến đội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn đầu trận. Việt Nam chơi trực diện, gây áp lực liên tục và tạo ra nhiều tình huống cố định nguy hiểm, buộc Indonesia phải lùi sâu chống đỡ.

HLV Souto khẳng định đội khách Việt Nam chơi tốt hơn Indonesia. Ảnh: TAFC.

Theo vị chiến lược gia người Tây Ban Nha, chỉ khi điều chỉnh tốt hơn vai trò của tiền vệ trụ, Indonesia mới kiểm soát được trận đấu và tạo ra cơ hội rõ ràng hơn. Việc ghi bàn từ các pha bóng cố định cho thấy đội đã tận dụng tốt khoảnh khắc, nhưng đó chưa phải là màn trình diễn khiến ông hài lòng khi nói: “Chúng tôi chơi tệ hơn Việt Nam”.

Ở vòng bán kết AFC Futsal 2026, Indonesia sẽ chạm trán Nhật Bản vào ngày 5-2. Đây là thử thách cực lớn khi đối thủ là đội bóng giàu truyền thống với bốn lần vô địch châu Á, và chắc chắn là liều thuốc thử nặng đô cho tham vọng của thầy trò Hector Souto.