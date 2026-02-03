Đội trưởng tuyển Hàn Quốc ở World Cup kháng cáo tội tấn công tình dục 03/02/2026 09:44

(PLO)- Ngôi sao bóng đá Hàn Quốc Ki Sung-yueng đã quyết định kháng cáo phán quyết liên quan đến mức bồi thường trong vụ kiện dân sự kéo dài nhiều năm, xoay quanh các cáo buộc tấn công tình dục từ thời niên thiếu.

Theo thông tin từ giới chức pháp lý Hàn Quốc, Tòa án cấp cao Seoul sẽ chính thức mở phiên phúc thẩm vào ngày 20-3 tới, đánh dấu một bước ngoặt mới trong vụ việc từng làm rúng động dư luận về tội tấn công tình dục.

Vụ án bắt nguồn từ những cáo buộc do hai cựu cầu thủ trẻ từng sinh hoạt cùng Ki Sung-yueng tại một CLB bóng đá trường tiểu học ở tỉnh Nam Jeolla đưa ra. Theo nội dung tố cáo, các sự việc được cho là xảy ra trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6-2001, khi họ cho rằng đã bị các cầu thủ lớn tuổi hơn trong đội, bao gồm cả Ki, có hành vi xâm hại tình dục.

Ngay từ đầu, Ki Sung-yueng đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định chúng là bịa đặt và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự, sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân của anh.

Ki Sung-yueng chống lại phán quyết sơ thẩm của tòa án. Ảnh: YHN.

Không chấp nhận im lặng, tiền vệ kỳ cựu này đã chủ động nộp đơn tố cáo hình sự ngược lại và đồng thời khởi kiện dân sự, yêu cầu bồi thường số tiền lên tới 500 triệu won (khoảng 342.000 USD).

Đến tháng 7-2025, tòa án cấp dưới đã đưa ra phán quyết có lợi một phần cho Ki, buộc hai người đưa ra cáo buộc phải bồi thường tổng cộng 100 triệu won. Tuy nhiên, mức phán quyết này vẫn chưa khép lại tranh cãi, khiến Ki quyết định tiếp tục theo đuổi vụ việc đến cấp cao hơn.

Sau phán quyết sơ thẩm, Ki Sung-yueng đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng việc chứng minh một điều chưa từng xảy ra là trải nghiệm vô cùng khắc nghiệt. Anh cho biết bản thân phải chịu đựng sự nghi ngờ suốt thời gian dài, nhưng tin rằng sự thật cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Dù được khuyên nên dừng lại để tránh kéo dài căng thẳng, Ki thừa nhận sống chung với những cáo buộc sai lệch còn đau đớn hơn bất kỳ điều gì khác.

Thủ quân tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018 quyết theo đuổi sự thật đến cùng. Ảnh: YHN.

Trước đó, vào tháng 8-2023, Sở cảnh sát Seocho đã khép lại cuộc điều tra hình sự do không tìm thấy bằng chứng đủ cơ sở, đồng thời kết luận hai người tố cáo không có hành vi phạm tội hình sự. Dù vậy, dư âm của vụ việc vẫn đeo bám Ki Sung-yueng trong nhiều năm.

Ở thời điểm hiện tại, Ki vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp cho Pohang Steelers và giữ vai trò quan trọng nơi tuyến giữa. Anh từng là đội trưởng tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2018, đồng thời có quãng thời gian đáng nhớ trong màu áo Celtic, Swansea City và Newcastle United.

Với phiên phúc thẩm sắp tới, Ki Sung-yueng cho thấy quyết tâm theo đuổi sự thật đến cùng, trong nỗ lực khép lại một sự cố u ám nhất sự nghiệp lẫy lừng của mình.