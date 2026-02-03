Chủ nhà Indonesia mơ mộng đánh bại tuyển Việt Nam 03/02/2026 06:39

(PLO)- Tứ kết cúp châu Á 2026 đang nóng lên từng giờ khi hai đối thủ nhiều duyên nợ chủ nhà Indonesia và tuyển Việt Nam chạm trán nhau một mất một còn tại Indonesia Arena, Jakarta vào đêm 3-2.

Trận đấu loại trực tiếp Asian Cup 2026 của hai làng bóng futsal mạnh hàng đầu châu Á mang ý nghĩa danh dự khu vực, cùng tham vọng viết lại lịch sử lẫn những món nợ của Indonesia chưa kịp thanh toán với tuyển Việt Nam từ quá khứ.

Duyên nợ làng futsal Indonesia – Việt Nam

Đội quân của HLV Hector Souto xuất sắc giành ngôi nhất bảng A sau khi mang về 7 điểm, với hai chiến thắng Hàn Quốc và Kyrgyzstan cùng một trận hòa Iraq. Đây là bảng đấu không dễ chịu, nhưng Indonesia với ưu thế chủ nhà đã thể hiện sự trưởng thành rõ rệt, đặc biệt ở khả năng tổ chức lối chơi và duy trì kỷ luật chiến thuật trong suốt 40 phút thi đấu mỗi trận.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng B với 6 điểm. Thầy trò HLV Diego Giustozzi lần lượt vượt qua Lebanon và Kuwait trước khi thua Thái Lan trong trận cuối. Dù không thể giữ ngôi đầu bảng, màn trình diễn của Việt Nam vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực, nhất là ở khả năng kiểm soát thế trận và sự tiến bộ rõ rệt của các cầu thủ trẻ.

Chủ nhà Indonesia mong đòi lại món nợ thua Việt Nam ở sân chơi SEA Games 33. Ảnh: TAFC.

Những lần đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam trong quá khứ luôn gắn liền với sự căng thẳng và quyết liệt. Hai đội quá hiểu nhau, từ cách triển khai bóng, nhịp độ trận đấu cho đến những cá nhân có thể tạo ra khác biệt. Futsal Việt Nam thường được đánh giá cao ở khả năng di chuyển không bóng, khai thác khoảng trống và tổ chức pressing tầm cao. Trong khi đó, Indonesia lại cho thấy sự lì lợm, thể lực sung mãn và tinh thần chiến đấu rất cao, đặc biệt khi được chơi trên sân nhà.

Ở giải năm nay, Indonesia mang trong mình động lực đặc biệt. Trận thua Việt Nam 0-1 ở đấu trường SEA Games 2025 cách đây hơn 1 tháng vẫn còn nỗi day dứt chưa nguôi với thầy trò Souto. Cú ngã ngựa khiến Indonesia “mất mặt” trước đối thủ truyền kiếp, đồng thời để lại bài học lớn về khả năng kiểm soát cảm xúc và nhịp độ ở những thời điểm nhạy cảm, dẫu họ vẫn là nhà vô địch Đông Nam Á.

HLV Hector Souto không giấu tham vọng sau khi cùng các học trò lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở vòng knock out đã khẳng định cái đích tiếp theo là viết nên cột mốc chưa từng có trong lần đầu tiên vào bán kết futsal châu Á. Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, các cầu thủ Indonesia đã làm nên lịch sử ngay từ vòng bảng, và điều quan trọng lúc này là giữ được sự tập trung cùng tinh thần không sợ hãi.

Chủ nhà Indonesia đang bất bại sau 3 trận vòng bảng thắng 2 hòa 1. Ảnh: TAFC.

Souto thậm chí còn cho rằng áp lực đang nằm nhiều hơn ở phía Việt Nam, đội bóng giàu kinh nghiệm tại sân chơi châu lục. Ông nhấn mạnh Indonesia bước vào trận đấu với tâm thế của kẻ không có gì để mất, trong khi đối thủ phải đối diện với kỳ vọng lớn từ thành tích quá khứ.

40 phút sinh tử

HLV Diego Giustozzi bày tỏ sự hài lòng với những gì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện ở vòng bảng và đánh giá cao sự tiến bộ của các học trò qua từng trận. Theo ông, phong độ cá nhân cùng sự gắn kết trong lối chơi tập thể đã cải thiện rõ rệt, giúp các tuyển thủ trẻ bước vào vòng tứ kết với trạng thái hưng phấn cao độ.

Nhà cầm quân người Argentina cũng dành sự tôn trọng lớn cho Indonesia, khi cho rằng đây là đối thủ có phong cách thi đấu khá tương đồng với Việt Nam. Lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả Jakarta chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà. Tuy vậy, HLV Giustozzi nói rõ khi đã lọt vào tứ kết, cả tám đội bóng là những đại diện hàng đầu của châu Á và không ai chịu thua ai.

HLV Giustozzi tự tin giúp các tuyển thủ trẻ Việt Nam vào tốp 4 mạnh nhất châu Á. Ảnh: TAFC.

Về mặt lối chơi, tuyển futsal Việt Nam đang cho thấy sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Khả năng tổ chức đội hình, chuyển trạng thái nhanh và sự linh hoạt trong các phương án tiếp cận khung thành đối phương là điểm mạnh nổi bật. HLV Giustozzi tiết lộ các cầu thủ của ông đã sẵn sàng cho thử thách và mục tiêu không dừng lại ở việc góp mặt trong tốp 8.

Cuộc chiến một mất một còn giữa chủ nhà Indonesia và “khắc tinh” tuyển Việt Nam lúc 19 giờ, ngày 3-2 còn mang ý nghĩa lịch sử riêng với cả hai đội. Thầy trò Hector Souto khao khát ở lần đầu tiên chạm tay vào cánh cửa bán kết cúp châu Á, trong khi Việt Nam nuôi hy vọng tái lập kỳ tích năm 2016 từng gây chấn động bằng việc loại Nhật Bản trên chấm luân lưu.

Giới chuyên môn đánh giá cơ hội chiến thắng của đội khách Việt Nam và chủ nhà Indonesia chia đều nhau. Ảnh: TAFC.

Đáng chú ý HLV Hector Souto hiểu rất rõ đối phương, khi ông từng nắm các tuyến trẻ Việt Nam, còn đồng nghiệp Giustozzi đang bất bại trước Indonesia sau một trận thắng, một hòa trong quá khứ. Chính điều đó khiến trận tứ kết nóng bỏng tại Jakarta càng thêm đặc biệt, khi cả hai bên dường như không còn bí mật nào để giấu nhau.

Cả hai đội bóng mạnh của Đông Nam Á sắp sửa đụng độ nhau trong 40 phút nghẹt thở, với mỗi sai lầm đều sẽ trả giá đắt, và người chiến thắng sẽ viết thêm dấu ấn mới trên bản đồ châu lục. Đội giành chiến thắng ở cặp đấu tứ kết Việt Nam - Indonesia sẽ gặp Nhật Bản hoặc Afghanistan và đội thắng ở cặp đấu Thái Lan - Iraq gặp Iran hoặc Uzbekistan, ở bán kết.