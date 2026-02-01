“Hồn Trương Ba, da hàng thịt” Rybakina đăng quang giải Úc mở rộng 2026 01/02/2026 13:43

Tay vợt Elena Rybakina của Kazakhstan vừa đăng quang đơn nữ Úc mở rộng 2026 có một thời dấy lên chuyện “hồn Trương Ba, da hàng thịt”.

Vận động viên Elena Rybakina từng bị đàm tiếu rất nhiều về chuyện ngoài sàn đấu. Cô gái này là một tay vợt Nga chính hiệu, bản thân và gia đình sống ở Moscow, tập luyện thường ngày ở đó, cả năm chưa đến Kazakhstan một lần. Nhưng cô lại mang danh nghĩa Kazakhstan thi đấu và vừa lên ngôi Úc mở rộng 2026.

Sau khi đánh bại Sabalenko (trái) khả năng cao Rybakina sẽ chiếm vị trí số 1 thế giới. Ảnh: S.E

Elena Rybakina đánh bại tay vợt Sabalenko của Belarus với tỉ số 2-1 (6-4,4-6,6-4) để lên ngôi giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2026.

Thời điểm năm 2022, chừng tám tháng sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine khi Rybakina đang có phong độ cực cao và băng băng về đích ở giải Anh mở rộng (Wimbledon 2022). Thế giới thể thao, các liên đoàn Quần vợt cân nhắc loại tay vợt Nga như cách các liên đoàn khác tiến hành với thể thao Nga.

Báo chí phương Tây khai thác mạnh chuyện “hồn Trương Ba, da hàng thịt” của Elena Rybakina rằng có nên chấp nhận tay vợt sinh năm 1999 này khoác áo tuyển Kazakhstan hay không. Bởi tay vợt này sống tập luyện và sinh hoạt gia đình ở Moscow.

Tay vợt Elena Rybakina sinh sống và tập luyện tại Mosow. Ảnh: SE.

Tuy nhiên, thông tin từ phía Rybakina phát đi là bản thân cô không đủ điều kiện để tự nâng cao, trau dồi chuyên môn nên phải nhập tịch Kazakhstan để có những khoản tài chính đủ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Lúc đó báo chí phương Tây đòi loại tay vợt này bởi cô là một tay vợt Nga “trá hình”, chẳng liên quan gì đến Kazakhstan.

Có một điều đáng nói là trong quần vợt khác bóng đá. Khi nhập tịch (không phải dạng con lai), trong bóng đá thì cầu thủ thi đấu tại quốc gia đó 5 năm và mỗi năm sống ở quốc gia đó trên 183 ngày. Còn quần vợt thì không.

Vào năm 2022 trỗi lên chuyện những VĐV Nga bị cấm thi đấu quốc tế ở nhiều môn, và Elena Rybakina cũng suýt rơi vào trường hợp này. Tuy nhiên, quy chế quần vợt chuyên nghiệp có những ràng buộc khác không bị tác động bởi làn sóng cấm VĐV Nga. Cuối cùng Elena Rybakina vượt qua mọi áp lực để lên ngôi Wimbledon 2022 đầy sóng gió.

Ngày 31-1, Elena Rybakina được xếp hạng giống số 5 tại Úc mở rộng 2026 và đánh bại tay vợt số 1 Sabalenko để vô địch Grand Slam thứ nhất trong năm 2026.

Đây là Grand Slam thứ nhì của tay vợt Kazakhstan gốc Nga mang tâm thế “hồn Trương Ba, da hàng thịt”.