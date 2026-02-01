VCK Fusal Asian Cup 2026 Tuyển Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia, tại sao không? 01/02/2026 12:10

Lượt trận cuối bảng A kết thúc tối 31-1 xác định được hai cặp đấu tứ kết ngày 3-2: Tuyển Việt Nam gặp chủ nhà Indonesia, còn Thái Lan gặp Iraq.

Futsal Việt Nam có khả năng đánh bại Indonesia, nhà đương kim vô địch SEA Games lẫn Đông Nam Á, tại sao không?

Hai cuộc chạm trán gần nhất của Việt Nam và Indonesia là trận chung kết giải Đông Nam Á ở Korat, Thái Lan. Lần đầu, Indonesia đánh bại Việt Nam 2-0. Còn tại SEA Games 33, dù Indonesia lên ngôi vô địch nhưng ở lượt trận vòng bảng đã thua Việt Nam 0-1.

Indonesia rất mạnh là điều không bàn cãi, nhưng Việt Nam sẽ đánh bại chủ nhà tại tứ kết là điều có thể xảy ra. Ảnh: AFC.

Đó cũng là chiến thắng hiếm hoi trong lịch sử đối đầu futsal giữa Indonesia và Việt Nam. Nên nhớ HLV Hector Souto từng nhiều năm làm việc ở các tuyến trẻ Việt Nam, sau đó mới sang Indonesia ba năm trước và xây dựng một thế lực futsal mới ở Đông Nam Á rất hiệu quả, trong đó có việc lật đổ "ngai vàng" của futsal Thái Lan.

Trong khi đó, futsal Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa. Trong hai lần đối đầu gần nhất, hai nhà cầm quân Diego Giustozzi của Việt Nam và Hector Souto của Indonesia là nhân chứng sống.

Futsal Việt Nam vào tứ kết giải châu Á với ngôi nhì bảng B. Ảnh: AFC.

Chiến lược gia Argentina của Việt Nam đã nêu quyết tâm cao khi biết đối thủ tứ kết của mình là chủ nhà Indonesia. Ông Diego Giustozzi nói: “Chúng tôi quyết tâm đi sâu vào giải, trước mắt phải có mặt ở bán kết”. Điều này có nghĩa Việt Nam phải hạ gục nhà vô địch Đông Nam Á và SEA Games 33 đầy thách thức.

Phía bên kia, Indonesia hiện nay rất mạnh, với độ tuổi trung bình trẻ, có tinh thần thi đấu cao. HLV Hector Souto cũng đang mát tay ở tuyển futsal xứ Vạn đảo, cho dù vừa thua đối thủ lớn Việt Nam cách đây hơn 1 tháng tại SEA Games 33.

Hãy chờ xem trận tứ kết thú vị và hứa hẹn nhiều kịch tính vào ngày 3-2.